Как полюбить себя: Астафьева дала ценный совет украинкам

Украинская певица Даша Астафьева рассказала поклонникам, как полюбить себя. Так, артистка посоветовала начать работать над своим телом и внутренним миром.

Такими подробностями Астафьева поделилась на личной странице в Instagram. Она заявила, что каждому человеку нужно задаться вопросом, как много всего важного и полезного он для себя делает.

"Честно задайтесь вопросом, как много всего важного и полезного для себя вы делаете? Наступает момент, когда надо остановиться. И дать усилие своему существу перезапуститься: начать засыпать и просыпаться раньше, учиться делать зарядку, полезные физические нагрузки, ежедневно брать интервью на тему: "Зачем мне это?". Это касается всего, что вы впускаете в себя и производите на свет, начиная от воды, еды, косметики. Продолжая занятиями и увлечениями и заканчивая людьми", – написала Астафьева.

Она добавила, что нужно окружать себя только достойными людьми. А также оставаться чаще наедине с собой. Кроме того, по словам Астафьевой, важно постоянно учится и узнавать что-то новое.

"Оставайтесь чаще наедине с собой – тогда научитесь быть интересными сами себе. Слушайте, смотрите, читайте старое и новое. Знакомьтесь с миром. Ставьте цели путешествовать и узнавать культуру. Учитесь новому и неизвестному: стоять на голове, готовить вкусный завтрак, разбираться в авто и т.д", – подытожила певица.

Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

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