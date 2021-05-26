Как победители Евровидения 2021 выглядели 5 лет назад: опубликовано фото

В сети показали победителей международного песенного конкурса Евровидение 2021 – итальянскую группу Måneskin в начале карьеры. Снимок датирован 2016 годом и сделан во время выступления коллектива на главной улице Рима.

Соответствующий кадр был опубликован на сайте Reddit. Отметим, что за пять лет музыканты кардинально изменили имидж. Если во время уличного выступления они были одеты в джинсы, футболки и куртки, то во время Евровидения, – участники коллектива позировали в кожаных штанах, с голым торсом и с ярким макияжем глаз (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи бурно отреагировали на архивную публикацию. Многие были удивлены тем, насколько поменялись участники группы.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Они выступают в специфической смеси жанров рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока.

Группа получила известность после того, как занял второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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