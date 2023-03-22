Смеются даже путинисты: в сети показали, как Киркоров нарастил себе мышцы пресса и груди с помощью пластики. Фото

Эстрадный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим и кровопролитную войну РФ против Украины, нарастил себе мышцы пресса и груди с помощью пластики. В сети показали первые снимки артиста после операции, которые вызвали шквал насмешек над молодящимся исполнителем.

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Киркоров явно не знает меры в том, что касается изменений внешности. Накануне своего 56-летия, которое путинист традиционно отметит концертом в Кремле, он уже до неузнаваемости покромсал свое лицо, а теперь принялся и за тело. Снимок "18-летнего" торса певца обнародовали в пропагандистском Telegram-канале Super.

Что интересно, и сам Киркоров осознает, что становится похож на чудовище. По крайней мере своего пластического хирурга певец называет Виктором Франкенштейном, а как известно, этот литературный персонаж создал живое существо из неживой материи, получив творение, которое повергло в ужас самого создателя.

"У меня лучший, замечательный хирург. Наверное, пришло время внести коррекцию в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням. Поэтому наша встреча состоялась. И вот, трехмесячный труд явил такой результат, который дает мне возможность летать по сцене, парить, готовиться к концертам, продолжать свой юбилейный тур. Предела красоты не бывает! Ты мой Франкенштейн!", – прокомментировал артист очередную пластическую операцию.

Делает это с певцом звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Именно он нарастил Киркорову пресс и грудь, как у накаченного здорового мужчины, которым в реалии звезда не является.

Результат пластики – зрелище не для слабонервных. Даже Z-патриоты, которые вроде как должны благодарить путиниста за его поддержку террористической войны, не удержались от язвительных комментариев.

Под снимком они пишут: "Шиза полная его накрыла", "У него соски больше, чем у меня во время беременности были", "А можно не пить газировку и заниматься спортом. Но Филипп этого не делает. Легче под нож лечь", "Лучше на эти деньги к психотерапевту пойти. Филе нужнее", "Ему бы лучше подорожник приложили к голове", "Он не развалиться на части, когда на сцену выходить будет?"

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский пародист Максим Галкин, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией, высмеял Филиппа Киркорова и пропагандистку Ольгу Скабееву. Артист пошутил, что дуэт одиозных россиян может гарантировать перемирие на передовой.

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