Родившаяся на Киевщине певица Таисия Повалий, которая предала Родину и теперь хвастается российским паспортом, не понимает, почему ее любимую Россию-матушку ненавидят не то что украинцы, но и сами бежавшие в другие страны россияне. Она искренне не осознает, почему РФ желают распада.

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Артистка считает, что единственной причиной подобных пожеланий стране-агрессору является нелюбовь людей к своей родине. Она упустила тот факт, что россияне регулярно обстреливают украинские города и попадают в гражданские объекты, ведь в сценарии российской пропаганды такая правда не вписывается. Свое заявление Повалий сделала во время интервью известной российской блогерке Татарке.

"Для меня вообще это непонятная ситуация. Как можно большой стране Россия желать разрушения? За что? За курорт где-то там на берегу океана? Как можно было променять вот это нутро, вот этот стержень, вот эту мать? Как можно желать разрушения? Какую цель они преследуют? Разбить Россию? Зачем? Значит, они не любят ее. Родились здесь, а нет корней", – сказала предательница.

Поэтому ее подколола Таратка и заявила, что, видимо, Повалий не любит свою Родину, если уехала за границу и критикует, на что та попыталась сесть на два стула и призналась в любви стране, в которой провела свое детство. Однако с одним огромным нюансом – во времена, когда РФ оказала наибольшее влияние на Украину.

"Я очень люблю свою страну [Украину], но ту, которая была до Революции [Достоинства] – настоящую Украину. Вот ту, которая была до этого нашествия", – заявила артистка.

В частности, Повалий прокомментировала прежнее наличие звания народной артистки Украины. Она до сих пор думает, что имеет его, хотя была лишена еще в 2015 году.

"У них нет процедуры лишить меня звания [Народной артистки Украины]. Они могут говорить все что угодно, но оно есть, оно во мне в душе", – продолжила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Таисия Повалий честно и с пафосом рассказывала, что ездила во временно оккупированный Россией Луганск проводить свой концерт и мечтает побывать в Киеве. Что передать свою боль она даже попыталась выдавить из себя крокодильи слезы.

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