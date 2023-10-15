'Как можно сравнить Украину с ХАМАС?!' Карпа резко отреагировала на войну в Израиле и вспомнила Ирпень и Бучу

Украинская писательница, телеведущая и журналистка Ирэна Карпа резко отреагировала на сравнение Украины с террористами ХАМАС. На днях известная актриса фильмов для взрослых Мия Халифа попала в скандал, проведя параллели между украинцами и палестинцами. Ирэна Карпа считает такую позицию в корне неверной.

В сети появляется все больше иностранцев, которые в упор не видят разницу между защитой и нападением, чем подыгрывают российской пропаганде. Своим мнением по поводу войны в Израиле писательница поделилась с OBOZ.UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как можно сравнить Украину с Палестиной? Это просто откровенная манипуляция. Никакие параллели некорректны. Мы видим, что большими друзьями Палестины является Россия, потому что Иран поставляет оружие и туда, и туда. Поэтому, если эти варварские методы и сравнивать, то с Бучей и Ирпенем", – подчеркнула собеседница издания.

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Ирэна Карпа напомнила, что украинцы кричали о людоедских наклонностях РФ и ее союзников, поддерживающих геноцид украинцев, еще в начале полномасштабного вторжения.

"Это те люди, которым откровенное удовольствие приносит убивать детей на глазах у родителей. То, что происходило в Украине – это то, что происходит сейчас в Израиле. Поэтому, если сравнивать ХАМАС, то явно не с Украиной. Это путинский режим, геноцид, уничтожение людей по национальному признаку", – резюмировала украинка.

Ранее Ирэна Карпа рассказывала, что во Франции, где она жила, говорят о войне в Украине и кого обвиняют в этом. Писательнице приходится объяснять очевидные вещи чуть ли не каждый день.

Полное интервью с Ирэной Карпой читайте на OBOZ.UA в понедельник, 16 октября.

Как писал OBOZ.UA, недавно Ирэна Карпа побывала в прифронтовых городах Донбасса. Поездка на восток Украины и встреча с героическими защитниками поразила звезду. Что ее удивило – читайте по ссылке.

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