'Путин плохой, а россиян нужно освободить': Ирэна Карпа раскрыла реальное отношение французов к войне в Украине

Украинская писательница, телеведущая и журналистка Ирэна Карпа, которая во время полномасштабной войны некоторое время провела во Франции, рассказала, чем ее неприятно удивляют французы. Звезда стала свидетелем того, что иностранцы считают только президента-диктатора РФ Владимира Путина виновным в войне, а русский народ – чуть ли не его заложниками.

Часто писательнице приходилось напоминать французам о смелости и самоотверженности украинцев в борьбе с беспощадным врагом. Об этом Ирэна Карпа рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинка призналась, что неприятные ситуации во время трансляций подстерегали ее каждый день. Французы повторяли заученные пропагандистские фразы о "нацизме" среди героев-"азовцев" и тезисы о том, что "не все так однозначно".

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"И хочется им сказать: "Как же вы достали. У нас флота нет, у нас авиации нет, а мы их уничтожаем. Кто из вас послал бы в контрнаступление войско, не имея этого всего? А мы это делаем! Беспрецедентные вещи. Кто из вас будет говорить, что у нас медленно идет контрнаступление? Относительно чего? Ни одна из ваших стран такую войну не вела. Когда-то история будет переписываться и сравниваться с темпами Украины с минимумом технических ресурсов и очень большой мотивацией и храбростью наших воинов", – сказала Ирэна Карпа.

Она отмечает, что украинцы дают отпор "стране-монстру", которая намного больше по размерам. Впрочем, писательница все же не забывает благодарить союзников за оружие и держит баланс.

Отношение к России во Франции тоже неоднозначное. Французы признают, что войну развязал диктатор Путин, но упрямо игнорируют целый народ, который поддерживает или игнорирует геноцид украинцев.

"Летом в Провансе видела такую картину, как маленькие дети играли в какие-то войнушки и кричали: "Это Путин, это армия Путина, сейчас я убью, тебя, Путин". Но не звучало: "Ты – русский и ты – плохой". Еще, например, в одном из эфиров на год войны был сюжет о Буче, о психологической помощи людям, пережившим насилие, и я думала, что будем говорить о реабилитации, а ведущий спросил меня: "Но ведь россияне тоже жертвы, и им тоже нужно помогать, ведь они – жертвы пропаганды", – вспомнила писательница.

Каждый раз в таких случаях она пытается открыть глаза "экспертам" и ведущим, но лишь некоторые из них готовы признавать россиян виновными в геноциде на уровне армии и военно-политической верхушки РФ.

Полное интервью с Ирэной Карпой читайте на OBOZ.UA в понедельник, 16 октября.

Как мы писали ранее, недавно Ирэна Карпа побывала в прифронтовых городах Донбасса. Поездка на восток Украины и встреча с героическими защитниками поразила звезду. Что ее удивило – читайте по ссылке.

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