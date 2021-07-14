Солист 'СКАЙ' попал в Книгу рекордов Украины. Фото

Украинский певец и лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук попал в Книгу рекордов Украины как первый украинский артист, проехавший самое большое расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Именно эту цель знаменитость ставил перед путешествием.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе артиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Рекорд Собчука занесен в категорию "Путешествия, впервые".

Как стало известно, путешествие певца начиналось в восточном поселке Меловое и завершилась в западном Чопе. Велотур длился 19 дней в июне 2021, а его протяженность достигла 2155 километров.

Отмечается, что своим путешествием Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвать отказаться от вредных привычек.

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Официально зафиксированные результаты рекорда Украины:

Старт – 8 июня 2021, Меловое, Луганская область

Финиш – 27 июня 2021, Чоп, Закарпатская область

Преодоленная дистанция – 2155 километров

Потраченное время – 19 дней

К слову, Собчук получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины и выступающий свидетельством всеобщего признания.

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