Лидер СКАЙ Олег Собчук получил контузию в гримерке: никогда не думал, что так может быть

Фронтмен украинской группы СКАЙ Олег Собчук удивил поклонников необычной новостью. Артист показал фото в кабинете офтальмолога и сообщил, что получил эрозию роговицы и контузию левого глаза.

Видео дня

На своей Facebook-странице звезда призвал подписчиков поделиться предположениями, что случилось. Как оказалось, находясь в гримерке во время концерта в Киеве, Собчук неудачно открыл бутылку газированного напитка. Металлическая крышка попала певцу в глаз. "Никогда не думал, что так может быть.. Хорошо, что глаз цел. Все будет окей – лечусь. Сегодня в Днепре", – поделился певец.

"Говорят песня "Тебе це може вбити" это теперь наверняка о кока-коле", – пошутил знаменитость в комментариях. Пользователи сети подхватили шутку:

"Надо кока-коле сделать намек, на компенсацию. Я понимаю когда от шампанского летит пробка в лоб, ну но чтобы от кока-коли... Это слышу впервые. Выздоравливайте Олег!"

"Ого! А говорят, артисты имеют не травматическую работу. Хорошо, что все гуд".

"Как говорит в подобных случаях моя мама: "Намеренно не придумаешь". Выздоравливай и береги себя! Такие глаза нельзя портить".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как писатель и военный Сергей Жадан обратился к своей бывшей девушке, певице Кристине Соловий, впервые после разрыва из-за измены. Неожиданное взаимодействие звезд вызвало бурную реакцию аудитории и спровоцировало слухи о воссоединении пары. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!