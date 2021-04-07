Как выглядели Шварценеггер и Сталлоне 50 лет назад и сейчас. Фото

Терминатор, Джон Рэмбо, Конан Варвар, Рокки – самые брутальные герои боевиков были воплощены на экранах легендарными актерами Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Все мужчины хотели быть на них похожи, а женщины восхищались их формой в молодости.

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Только в 21 год Арни осуществил свою мечту и переехал в Лос-Анджелес.

Шварценеггер убежал из австрийской армии, чтобы выиграть титул "Мистер Австрия". Арнольд победил на конкурсе "Мистер Вселенная" и стал самым молодым обладателем этого титула. Также семь раз он завоевывал награду "Мистер Олимпия".

В 1970 году Шварценеггер впервые появился на экране в фильме "Геркулес в Нью-Йорке".

Первым успехом Шварценеггера стали картины "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и фантастический боевик "Терминатор", после него Арни стал настоящей звездой. Образ супергероя Шварценеггер воплощал почти во всех последующих фильмах.

Арнольд Шварценеггер с 2003 года пошел в политику и дважды был избран на пост губернатора Калифорнии. Сейчас его недвижимость оценивается в 100 миллионов долларов. Несмотря на свой возраст – 73 года, он продолжает удивлять фолловеров своей активной жизнедеятельностью в соцсетях.

Сильвестр Сталлоне

В детстве над Сильвестром часто насмехались сверстники, поэтому он был очень агрессивным подростком. Парень поменял 10 школ, пока его не отправили в специализированное учебное заведение для проблемных детей.

В 1976 году фильм "Рокки" с участием Сталлоне стал самым кассовым в США, в прокате было собрано около 225 миллионов долларов, а Сильвестр с актера второго плана превратился в звезду мирового кинематографа. Ведь он сам написал сценарий кинокартины.

За свою актерскую карьеру Сталлоне снялся более чем в 50 фильмах, к созданию которых он приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

Сталлоне хоть и не боксер, но его официально завели в Международный зал боксерской славы за невероятный вклад в популяризацию этого вида спорта в кино.

Несмотря на солидный возраст Сильвестра – 74 года, он не отстает от жизни и активно ведет собственный Instagram.

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