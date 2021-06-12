Кароль без макияжа и в обтягивающих лосинах показала утро в спортзале
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками смелым кадром, где она позирует без макияжа в облегающем спортивном костюме. Знаменитость показала себя с утра в спортзале.
Соответствующий кадр появился в Instagram-stories Тины Кароль (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото артистка показала себя с утра без косметики и с распущенными волосами. В кадре видно, что Тина позирует в майке и лосинах синего цвета, сидя на тренажере босиком.
Кароль похвасталась не только своим внешним видом, но и фигурой – она засветила пышный бюст и стройные ножки.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.
Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.
Также певица показала фото, на котором появилась в шелковом наряде без бюстгальтера. Так, артистка в очередной раз снялась в новой фотосессии.