Кароль без макияжа и в обтягивающих лосинах показала утро в спортзале

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками смелым кадром, где она позирует без макияжа в облегающем спортивном костюме. Знаменитость показала себя с утра в спортзале.

Соответствующий кадр появился в Instagram-stories Тины Кароль (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото артистка показала себя с утра без косметики и с распущенными волосами. В кадре видно, что Тина позирует в майке и лосинах синего цвета, сидя на тренажере босиком.

Кароль похвасталась не только своим внешним видом, но и фигурой – она засветила пышный бюст и стройные ножки.

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Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.

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