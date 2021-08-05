Как менялась Мадонна: фото звезды на протяжении карьеры

62-летняя американская певица Мадонна в молодости зарабатывала съемками в жанре ню. На сегодняшний день знаменитость продолжает радовать поклонников пикантными снимками в откровенных нарядах.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась популярная исполнительница на протяжении карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни звезды.

В 21 год Мадонна стала барабанщицей в группе Breakfast Club. Репетировал коллектив в здании заброшенной синагоги.

Мадонна снялась в 20 художественных фильмах.

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Родинка над губой была знаковым элементом образа Мадонны, но в середине 90-х она загадочно исчезла.

Знаменитость занесли в книгу "100 артистов, которые изменили Америку: энциклопедия поп-культуры".

Со своим первым мужем, актером Шоном Пенном, Мадонна познакомилась на съемках клипа Material Girl. В 1985 году они поженились, а в 1989-ом развелись.

Мадонна впервые стала матерью в 38 лет. Отец ее дочери Лурдес – фитнес-тренер и танцовщик Карлос Леон.

У певицы есть фонд Raising Malawi – он помогает африканскому государству в сферах образования и здравоохранения.

Мадонна должна была сыграть главную роль в известной мелодраме "Телохранитель", но режиссер картины выбрал Уитни Хьюстон.

Мадонна считается одной из самых умных знаменитостей в мире: в свое время она набрала 140 баллов в IQ-тестировании.

В подростковом возрасте Мадонна влюбилась в преподавателя балета. Кристофер Флинн был старше ее на 30 лет и являлся открытым гомосексуалом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в дерзком образе и позировала вместе со своим возлюбленным – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. На одном из кадров знаменитость поцеловалась с 26-летним бойфрендом.