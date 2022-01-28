Как Марина Хлебникова выглядит после пожара: в сеть слили видео

В сети опубликовали видео с участием известной советской и российской певицей Мариной Хлебниковой, которая пострадала во время пожара в своей квартире. Знаменитость заметно похудела и трудно передвигается.

Соответствующее видео разместили в российском Telegram-канале. В описании отмечается, что звезда показала квартиру после пожара и рассказала, что у нее идет ремонт (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, что Марина Хлебникова сильно похудела и немного хромает. Однако заметных повреждений на лице у нее нет, а свои волосы она прикрыла косынкой.

Видео дня

Певица показала квартиру после пожара, где стены и потолок практически полностью обгоревшие.

Как оказалось, авторы видео наведались к пострадавшей певице под видом коммунальных работников и сняли эти кадры и саму Марину Хлебникову на скрытую камеру, что очень возмутило ее.

На личной странице в Instagram-stories артистка высказала свое мнение о "коммунальщиках".

"Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "Жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а затем оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой. Согласие на съемку и публикацию я не давала. Юристы уже работают", – написала Хлебникова.

Напомним, заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила ожоги тела во время пожара в собственной квартире в Москве. Ее госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, а также подключили к аппарату ИВЛ. Врачи заявляли, что певице придется делать операцию по пересадке кожи. В конце ноября прошлого года Хлебникова впервые приходила в себя. А вскоре стало известно, что у артистки сильно пострадали глаза и началось заражение тканей лица.

Коротко о знаменитости:

Марина Хлебникова – советская и российская эстрадная певица, поп-звезда 90-х, известная своими хитами "Солнышко мое, вставай!" и "Чашка кофию". Она выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На", потом занялась сольной карьерой. В 2018 году певица пережила нервный срыв из-за самоубийства первого мужа, музыканта Антона Логинова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Марина Хлебникова после пожара впервые вышла на связь в соцсети Instagram. Она рассказала о своем самочувствии и поблагодарила фанатов за поддержку.