Как мама-одиночка. Инна Мирошниченко подала документы на усыновление второго ребенка и объяснила, почему без мужа

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и адвокат Инна Мирошниченко шокировала фанатов известием – она подала документы на усыновление второго ребенка. Всего три месяца назад, в конце июля этого года, звездные супруги официально стали многодетными родителями, когда забрали из детдома двухлетнего мальчика по имени Марсель.

Пара также воспитывает 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка, а теперь они готовятся к четвертому ребенку, которого также планируют забрать из детского дома. Неожиданным и радостным известием Инна поделилась с фанами в своих InstaStories.

Адвокат обнародовала снимок, сделанный возле Службы по делам детей и семьи, подписав: "Я пошла на второй круг. Документы поданы".

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Однако, неожиданностью стало то, что Инна подается на усыновление сама, то есть как мать-одиночка. Она объяснила, что это нормальная процедура, и так для их семьи легче, ведь ведущему будет сложно подстраиваться под специальные курсы для усыновителей.

"На этот раз я подаюсь сама. Потому что Тимур и так сделал невозможное, чтобы посещать школу весной. Во второй раз такое чудо не произойдет. Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание... Потом я становлюсь условной мамой-одиночкой в отношении нового ребенка (детей). Далее еще один суд – внутрисемейное усыновление. Чуть больше юридических нюансов. Но это легче, чем Тимуру подстроиться под школу", – объяснила блогерша.

Она также раскрыла, что дальше ее ожидает прохождение курсов, после которых ей выдадут рекомендации психологов и поставят на учет. После этого – поиск ребенка и встреча с ним.

"Почему так быстро? Потому что чувствую, что есть место в сердце и в квартире. А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", – отметила знаменитость.

Супруги и в прошлый раз хотели кроме Марселя взять из детдома еще и девочку, однако из-за плотного графика шоумена, который не позволил бы посещать дополнительные курсы, это сделать не удалось. Именно по этой причине теперь Инна самостоятельно подала документы на усыновление.

"Курсы начинаются, когда есть полный набор желающих, а не тогда, когда вы готовы их пройти. Продолжаются примерно три месяца. Такая ситуация в Киеве – один день курсов в неделю. Хотя в Киевской области те же курсы можно пройти сразу за 10 дней. Но ведь у нас прописка городская, поэтому мы с женой должны пройти их именно в Киеве. По правилам нельзя пропускать ни одного занятия. То есть надо быть уверенным, что ближайшие три месяца в любой день недели ты точно можешь посещать эти психологические курсы. В моем случае это большая проблема и почти невозможно", – рассказывал Тимур Мирошниченко в интервью Маше Ефросининой.

Напомним, ранее звездная пара показала своего усыновленного двухлетнего сына Марселя до и после того, как забрали его из детского дома. Тогда снимать малыша не разрешали, но ведущий и его возлюбленная точно знали, что он станет их сыном.

Ранее OBOZ.UA брал эксклюзивное интервью у Инны Мирошниченко. Она рассказала о победах, поражениях и подводных камнях усыновления.

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