Звезды из "Игры престолов" и "Ход королевы" снялись в рекламе Swarovski в Киеве

В рекламной кампании всемирно известного бренда Swarovski появились Гвендолин Кристи из "Игры Престолов" и Айлу Джонсон из сериала "Ход королевы". Съемки проходили в Киеве и длились четыре дня.

Были как готовые локации, так и на специально построенные, пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, в ролике можно увидеть киевские Позняки.

Также в рекламной компании приняла участие британская модель Адвоа Абоа. По сценарию она оказывается в загадочной WonderLab, где и создаются те самые кристаллы Swarovski.

Режиссером этой работы стал Теренс Нил, который работал с такими компаниями как Adidas и Die Antwood. Оператором был Даррен Лью. В его портфолио тоже немало значительных работ: клипы для Бейонсе, а также фильм "Ирландец".

Как сообщал OBOZREVATEL, мировая звезда Дуа Липа сняла клип в Киеве. Композиция называется We're Good. Сцены с артисткой были отсняты в США, поэтому в Киев она не приезжала. Но все остальные кадры снимали в столице. Украинская продакшн-компания Shelter film специально создала для съемок необходимые декорации – бассейны и ресторан. Именно эти локации можно увидеть в большей части ролика.