В сети появились первые кадры со съемок приквела "Игры престолов". Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
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Кадры со съемок приквела 'Игры престолов'

Телеканал HBO показал первые официальные снимки из приквела "Игры престолов" – "Дом дракона". Его съемки начались в Великобритании в апреле 2021 года.

Соответствующие кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте проекта. На первом фото запечатлены принц Дэймон Таргариен со своей женой, принцессой Рейнир Таргариен в исполнении Мэтта Смита и Эммы Д'Арси (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Кадры со съемок приквела "Игры престолов"

На втором кадре были сняты Рос Ифанс и Оливия Кук в образах Отто Хайтауера и его дочери Алисенты Хайтауер. Кроме того, HBO показал фото, на котором изображен лорд Корлис Веларион по прозвищу "Морской Змей", роль которого исполнил Стив Туссен.

Кадры со съемок приквела "Игры престолов"
Кадры со съемок приквела "Игры престолов"

Известно, что съемки приквела продолжаются в городе Корноул, что на западе Англии. Новая картина будет состоять из 10 эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.

Сюжет сериала основан на книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и пламени", в которой рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. Все события будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов".

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