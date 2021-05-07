В сети появились первые кадры со съемок приквела "Игры престолов". Фото

Телеканал HBO показал первые официальные снимки из приквела "Игры престолов" – "Дом дракона". Его съемки начались в Великобритании в апреле 2021 года.

Соответствующие кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте проекта. На первом фото запечатлены принц Дэймон Таргариен со своей женой, принцессой Рейнир Таргариен в исполнении Мэтта Смита и Эммы Д'Арси (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

На втором кадре были сняты Рос Ифанс и Оливия Кук в образах Отто Хайтауера и его дочери Алисенты Хайтауер. Кроме того, HBO показал фото, на котором изображен лорд Корлис Веларион по прозвищу "Морской Змей", роль которого исполнил Стив Туссен.

Известно, что съемки приквела продолжаются в городе Корноул, что на западе Англии. Новая картина будет состоять из 10 эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.

Сюжет сериала основан на книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и пламени", в которой рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. Все события будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трейлер сериала "Клариса", который является продолжением к нашумевшему фильму "Молчание ягнят". Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.