Как изменились звезды сериала 'Секс в большом городе' за 23 года. Фото

В 90-е этот сериал стал настоящей находкой для зрителей. Обсуждались запретные темы, женщины делились своими секретами и мечтами.

"Секс в большом городе" полюбили настолько, что после его закрытия, было снято еще два полноценных фильма о главных героинях. В 2021 году стало известно, что сериал все-таки получил продолжение в виде мини-сериала "И просто так...". OBOZREVATEL решил узнать, как изменились героини сериала за 23 года.

1. Сара Джессика Паркер, 56 лет – Кэрри Брэдшоу

Актриса Сара Джессика Паркер теперь редко попадает под свет софитов. После "Секса" она снялась в череде фильмов, которые провалились в прокате: "Супруги Морган в бегах" (2009), "Я не знаю, как она делает это" (2011), "Все дороги ведут в Рим" (2016), "Здесь и сейчас" (2018). А вот из киноленты "Лавлэйс" 2013 года и вовсе вырезали все сцены с Паркер.

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Самой последней ее яркой работой была главная роль в сериале "Развод", который выходил до 2019 года. В личной жизни у Сары Джессики Паркер все стабильно – она замужем с 1997 года за Мэттью Бродериком, вместе они воспитывают троих детей.

2. Кристин Дэвис, 56 лет – Шарлотта Йорк

Кристин Дэвис, сыгравшая скромняжку Шарлотту Йорк, получала роли в романтических комедиях, среди которых выделить можно "Лохматого папу" (2006) и "Формулу любви для узников брака" (2009). Также красотка засветилась в фильме "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006). Она ни разу не была замужем, но завела двоих детей. Причиной безбрачия якобы послужило ее пристрастие к алкоголю, с помощью которого Кристин пыталась быть более раскованной.

3. Синтия Никсон, 55 лет – Миранда Хоббс

После сериала Синтия променяла актерскую карьеру на политику. Она баллотировалась от демократической партии в губернаторы штата Нью-Йорк. Никсон хотела легализовать марихуану и побороть расовую дискриминацию. Однако, ее не избрали жители, и Синтии пришлось вернуться в кино. Так, последней заметной ролью Синтии стала роль Гвендолин Бриггс в сериале "Рэтчед" 2020 года.

Стоит отдельно рассказать о ее личной жизни. Ведь Никсон не скрывает свою бисексуальность, хотя и была замужем со школьным учителем Дэнни Моузесом. В браке родилось двое детей: дочь Саманта и сын Чарльз. Пару лет назад появилась информация, что Саманта стала трансгендером, а сама Синтия сочеталась браком со своей подружкой Кристин Мэринони.

4. Ким Кэтролл, 64 года – Саманта Джонс

Самая сексуальная из квартета "Большого города" актриса не прорвалась в большие звезды после сериала. Наибольшим ее достижением стала роль в фильме Романа Полански "Призрак" 2010 года. Также можно выделить независимую комедию "Я и Моника Велюр" (2010), где Кэтролл сыграла вышедшую на пенсию звезду порнофильмов, и ее главную роль в сериале "Неприлично богатые" (2020).

5. Крис Нот, 66 лет – Мистер Биг

Статный брюнет никогда не был успешным киноактером, но на телевидении оказался невероятно востребован. После сериала Крис получил роль Питера Флоррика в культовом сериале – "Хорошая жена". Здесь он исполнил партию мужа главной героини на протяжении всех семи сезонов. Нот в браке с Тарой Уилсон с 2012 года. У них есть двое детей.

6. Дэвид Эйгенберг, 57 лет – Стив Брэди

Дэвид Эйгенбер также прославился благодаря роли лейтенанта Кристофера Херрманна в телесериале NBC Chicago Fire. Эта работа кормит актера последние 9 лет. На личном фронте у Эйгенберга все в порядке: он женат и воспитывает двоих детей.

7. Джон Корбетт, 60 лет – Эйдан Шоу

Джон Корбетт, дебютировавший в "Сексе в большом городе", все еще снимается в кино и даже пишет музыку в стиле кантри-рок. Кроме того, он счастливо женился еще 20 лет назад. Его половинкой стала Бо Дерек. И хотя, она не родила Джону детей, их жизнь похожа на сказку: ранчо в Калифорнии, лошади и любимые немецкие овчарки – о чем еще можно желать?

OBOZREVATEL ранее писал, что Джон Корбетт, исполнитель роли Эйдана Шоу в сериале "Секс в большом городе", подтвердил свое участие в съемках продолжения киноленты. А вот мистер – мужчина мечты Кэрри Брэдшоу, не появится в новых эпизодах шоу.