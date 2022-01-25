Как изменились самые красивые близняшки в мире, которым сейчас по 11 лет. Фото

Девочки-близняшки Ава и Леа Клементс считаются самыми красивыми в мире. Юным моделям по 11 лет, а сотрудничать с ними хотят мировые модельные агентства.

За их Instagram-страницей следят 1,8 миллиона подписчиков. OBOZREVATEL собрал фото красоток с самого детства и до сегодня.

Еще когда девочки были совсем маленькими, их мама, Джеки Клементс, решила, что они будут моделями. Многодетная мамочка опубликовала фото полугодовалых близнецов, которое стало невероятно популярным в сети.

Видео дня

После этого к ним посыпались предложения из разных модельных агентств, где Аву и Леу приглашали в рекламные съемки. Однако мама не решилась развивать карьеру детей в таком маленьком возрасте, кроме того, у них есть еще старший брат, которому также нужно внимание. Джеки решила посвятить себя материнству и подарить детям безмятежное детство.

Когда девочки сами начали проявлять интерес к фотографии, мама поняла, что у них лежит душа моделинга. На седьмой день рождения семья устроила первую профессиональную фотосессию.

Когда у девочек появилась страница в Instagram, о них написали все СМИ и назвали их самыми красивыми близнецами в мире. Ава и Леа стали звездами, потому что год спустя у них был миллион подписчиков.

Ава и Леа, кроме учебы в школе, занимаются танцами и плаванием. Когда им предложили еще и поработать моделями, они с радостью согласились. Близнецы всегда были окружены вниманием. К ним подходили на улицах и делали комплименты незнакомцы.

Моделлинг стал для семьи семейным бизнесом. Даже старший брат участвовал в рекламных кампаниях. Семейство Клементсов называют наиболее фотогеничными в мире.

Горе не обошло стороной Клементсов, поскольку в 2019 году отцу семейства поставили страшный диагноз – онкологию. Кевину потребовалась пересадка костного мозга. Дочери призывали своих подписчиков пройти тестирование, чтобы найти донора. Папе близнецов сделали трансплантацию, и наступила ремиссия.

Мама девочек Джеки полностью занимается их карьерой, благодаря чему семья может позволить путешествовать по миру и жить в роскошном доме в Лос-Анджелесе. Близнецы подписали контракт с брендами Nike, Levi's, Disney, Mattel, Target и многими другими.

Кроме моделинга, девушки учатся в школе как обычные дети. Часто съемку назначают на выходные или вечер. Если школу приходится пропускать, мама приглашает преподавателей прямо на съемочную площадку и следит за тем, чтобы дети получали знания.

Модели и дальше планируют развивать свою модельную карьеру вместе. Они рады событиям, которые происходят с ними еженедельно, а также счастливы, когда примеряют новые костюмы и заводят друзей на съемках. Аве и Лее пророчат еще более успешное будущее, поскольку их уже полюбили миллионы интернет-пользователей.

Ранее OBOZREVATEL показывал: