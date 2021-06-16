Как изменились актеры сериала "Баффи – истребительница вампиров". Фото

Все подростки несколько лет подряд с замиранием сердца сидели у экранов и следили за приключениями Баффи и ее друзей. Сериал "Баффи – истребительница вампиров" вышел в 1997 году.

OBOZREVATEL вспомнил выдающихся актеров и показал, как они изменились за десятки лет. Известный американский хоррор до сих пор популярен среди молодежи.

Сара Мишель Геллар играла роль главной героини Баффи Энн Саммерс. Сериал "Баффи – истребительница вампиров" стал самой популярной лентой в жизни Сары. Сейчас актрисе 43 года, она замужем и воспитывает двоих детей.

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Американский актер Дэвид Бореаназ сыграл роль сексуального вампира Энджела, в которого была влюблена Баффи. 50-летний актор до сих пор продолжает успешную карьеру и снимается в сериалах.

Джеймс Марстерс также играл роль страстного вампира Спайка и влюбил в себя Баффи. Правда, после этого сериала у актера не было больше большой славы, он продолжил заниматься музыкой.

Николас Брендон стал популярным, благодаря сериалу "Баффи", но после этого он почти не снимался в фильмах.

Элисон Ханниган сыграла роль лучшей подружки Баффи. Известная актриса также снималась в сериале "Как я встретил вашу маму" и многих других лентах.

Мишель Трахтенберг в сериале была сестрой Баффи. После первого появления на экранах девушка еще несколько раз снималась в успешных проектах "Доктор Хаус", "Сплетница" и другие.

Элайза Душку появилась в третьем сезоне в роли Фэйт, которую послали истреблять вампиров.

Каризма Карпентер играла роль Корделии Чейз, которая помогала Баффи бороться против вампиров.

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