Как и где похоронят принца Филиппа: появилась первая информация

Букингемский дворец подтвердил информацию о смерти мужа Елизаветы ll принца Филиппа, которому было 99 лет. Герцога похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Издание Metro пишет, что там есть три места захоронения – Мавзолей герцогини Кентской, Королевский мавзолей и Королевское захоронение. В Мавзолее в основном хоронят членов королевской семьи, которые не были правящими монархами.

Также в материале говорится, что тело принца Филиппа будет лежать не в Вестминстерском аббатстве, а во дворце Сент-Джеймс, где находилось тело принцессы Дианы в течении нескольких дней перед ее похоронами в 1997 году.

Сама служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Вероятнее всего, в списке гостей будут только родственники, друзья и главы государств из стран Содружества.

Но, несмотря на то, что у герцога Эдинбургского сохранилось право на государственные похороны, неизвестно, будут ли они. Ранее он заявлял, что не хочет "лишней суеты".

Принц Филипп с Елизаветой II. Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, принцу Филиппу летом 2021 года должно было исполнится 100 лет. Но он был против того, чтобы праздновать день рождения и заявлял, что уже и так "разваливается".