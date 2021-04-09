Як і де поховають принца Філіпа: з'явилася перша інформація

Букінгемський палац підтвердив інформацію про смерть чоловіка Єлизавети ll принца Філіпа, якому було 99 років. Герцога поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

Видання Metro пише, що там є три місця поховання – Мавзолей герцогині Кентської, Королівський мавзолей і Королівське поховання. У мавзолеї здебільшого ховають членів королівської сім'ї, які не були панівними монархами.

Також у матеріалі йдеться, що тіло принца Філіпа буде лежати не в Вестмінстерському абатстві, а в палаці Сент-Джеймс, де перебувало тіло принцеси Діани протягом декількох днів перед її похоронами 1997 року.

Сама служба відбудеться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Найімовірніше, в списку гостей будуть тільки родичі, друзі і глави держав із країн Співдружності.

Але, незважаючи на те, що у герцога Единбурзького збереглося право на державні похорони, невідомо, чи будуть вони. Раніше він заявляв, що не хоче "зайвої метушні".

Принц Філіп з Єлизаветою II. Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцу Філіпу влітку 2021 року мало б виповнитися 100 років. Але він був проти того, щоб святкувати день народження, і заявляв, що вже і так "розвалюється".