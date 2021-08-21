Как Екатерина Осадчая изменилась за 9 лет: опубликован архивный кадр

В сети показали архивное фото популярной украинской телеведущей Екатерины Осадчей, которое было сделано 9 лет назад. Поклонники отметили в комментариях, что у знаменитости изменилась не только внешность, но и взгляд.

Соответствующий снимок появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram. На архивном снимке многодетная мама позировала с выразительным макияжем глаз, в ярком наряде, к которому подобрала шляпу с перьями (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тогда как на относительно недавнем фото ведущая продемонстрировала элегантный образ: на ней был светло-серый костюм, волосы зачесаны назад, а на лице было совсем немного косметики. Завершали сдержанный аутфит массивные аксессуары золотого цвета.

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"Всегда красотка!", "Взгляд изменился", "Невероятно красивая", "Обожаю Осадчую! Всегда настоящая!", "Стала еще красивее! Женственнее", "Глазки 9 лет назад сияли,а сейчас уставшие", "Красотка", – написали юзеры в комментариях под постом.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз. Она родила мальчика. В браке знаменитости с украинским ведущим Юрием Горбуновым – это второй ребенок. Имя ребенка родители пока рассекречивать не стали.