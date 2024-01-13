Как две капли воды. Сын принцессы Евгении Август поразил невероятным сходством с принцем Гарри

Принцесса Евгения Йоркская вместе и мужем Джеком Бруксбенком и сыновьями Августином и Эрнестом и друзьями начали новый 2024 год с поездки на Ямайку. Муж американского инфлюэнсера Ханны Бронфман – Брендан Фаллис – опубликовал в Instagram-рассказе фотографию с семьями друзей, в которой фигурировала семья принцессы. На снимке можно заметить и Августа, очень похожего на принца Гарри в детстве.

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На фотографии родители сидят слева, озабоченными младшим семимесячным сыном Эрнестом. Август стоит среди сверстников в зеленой футболке, махая ладошкой, пишет Hallo!.

"Когда начинаются традиции", – подписал фото Брендан.

На самом деле принцесса Евгения – двоюродная сестра Гарри, поэтому сходство во внешности старшего сына с Гарри в детстве вполне оправдано.

Впоследствии мужчина опубликовал в Instagram-рассказе еще одну фотографию. На ней принцесса Евгения, замотанная в полотенце и белой рубашке, держит Эрнеста на руках, а компанию им составляют еще три другие матери с малышами.

Принцесса Евгения родила своего второго ребенка Эрнеста 30 мая 2023 года. Фотографиями новорожденного малыша она поделилась на официальной странице в Instagram. Мальчик занимает 13 место в очереди на престол и является прапраправнуком для короля Георга V, в честь которого назвали ребенка – Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк.

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