Как девушек заманивают в эскорт: блогер поделилась личным опытом

Любовь Блажко Люди 14:42, 9.04.2021 Обновлено: 15:39, 9.04.2021

Модель и блогер Борбала поделилась личным опытом и рассказала, как молоденьких девушек заманивают в эскорт. Мужчины называются фотографами и приглашают их на фотосессии, чтобы потом сделать предложение эротического характера.

Об этом Борбала рассказала в эксклюзивном интервью изданию The Sun. Она заявила, что часто получает от мужчин сообщения неприличного содержания, в которых ей предлагают заплатить за секс тысячи фунтов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Всего несколько месяцев назад мне написал человек, который представился фотографом. Он сказал, что хочет провести со мной съемку. Когда я попросила своего агента проверить эту информацию, фотограф сразу же исчез", – объяснила модель.

По ее словам, если девушка все же решится на фотосессию, то там ее может ожидать что угодно: от накачивания наркотиками до вещей куда более страшных.

"Даже если бы я была одинока, меня бы не заинтересовало подобное предложение – это проституция. В последнее время социальные сети напоминают приложения для знакомств", – добавила Борбала.

Блогер Борбала позировала на пляже.
instagram.com/missbkreutz

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эскортница Эрика, которая сейчас работает в Дубае, рассказала, что из-за пандемии коронавируса европейские страны закрыты, поэтому молоденькие девушки отправляются "на заработки" в ОАЭ. В связи с этим конкуренция выросла в разы.

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