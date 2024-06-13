'Как быть женщиной в армии? Гордость!' В сети показали одно из последних интервью стилистки 'Квартала 95' Шуры Рязанцевой

В сети вспомнили одно из последних интервью военнослужащей Шуры Рязанцевой "Ялты", которая накануне скончалась в житомирской больнице из-за сердечной недостаточности. Раньше героиня работала стилисткой Владимира Зеленского, студии "Квартал 95" и других отечественных проектов.

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В разговоре с журналистами "Жизнь войны" Шура рассказала, как это быть женщиной в армии. Видео, датированное 2 мая 2024 года, было опубликовано на Instagram-странице медиа.

Для Ялты это была невероятная гордость. "Ты защищаешь свою родную землю и своих неродившихся детей, но детей своих друзей. И детей украинцев. Это очень круто", – рассказала она. Военная добавила, что для нее честь носить форму, знать, что ее всегда ждут собратья и семья.

"Ялточка, Ялтусик, Ялтуневич, Шурочка" – называли Рязанцеву товарищи. "Хорошо относятся. Они очень классные у меня", – добавила военнослужащая. Однако, отметила она, ей пришлось на собственном опыте пережить и неприятные ситуации: "Попытки изнасилования и избиения не новость в армии. Это было, есть и будет. Но в большинстве, у меня сейчас, в том подразделении, где я сейчас нахожусь, у меня невероятная семья, невероятный командир полка. Я очень уважаю этих людей и горжусь тем, что я нахожусь в ДШУ".

Как известно, Шура родом из Крыма. Девушка активно участвовала в Революции Достоинства, спасая раненых на улице Институтской. До полномасштабной войны девушка работала стилисткой, на что ее вдохновил Андрей Кузьма. В марте 2014 года Шура вместе с другими активистками отправилась в Крым, который уже был оккупирован российскими военными. В первые дни полномасштабного вторжения она вступила в ряды ТрО. Детальнее о жизни героини – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сын предательницы Таисии Повалий оправдал войну в Украине и попытался манипулировать смертью героини Шуры Рязанцевой.

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