Сын певицы-предательницы Украины Таисии Повалий – Денис – оправдал полномасштабное вторжение России, заявив, что россияне "не на ровном месте пришли" убивать украинцев. 40-летний эмигрант считает, что 8-летняя война на Донбассе каким-то образом привела к тому, что оккупанты ворвались в чужую страну еще на нескольких направлениях.

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Более того, сын коллаборантки взял в кавычки тезис об изнасиловании украинских женщин, обесценив военные преступления россиян в отношении украинок. Весь этот пропагандистский бред он написал в своем блоге в контексте мобилизации.

Денис Повалий использовал драку с участием медиков скорой помощи и работников ТЦК, которая случилась в Одессе, чтобы оправдать нежелание воевать. Музыкант проигнорировал обстоятельства инцидента и свел все к якобы нежеланию медиков убивать россиян.

Повалий назвал их "пацифистами" и приравнял фельдшеров, спасающих жизнь украинцев в многострадальной Одессе, к себе и своей трусливой позиции спрятаться с семьей в Испании. Что примечательно, новости из Украины Повалий узнает из российских источников, что свидетельствует о том, в какое инфополе он вовлечен.

Рупор кремлевской пропаганды не постеснялся использовать имя военнослужащей Шуры Рязанцевой с позывным "Ялта". Девушка скончалась в госпитале от сердечной недостаточности. По версии же Дениса, она "пошла на риск по собственному желанию и погибла",

"Если у людей нет таких убеждений, справедливо ли их гнать на фронт?" – спросил сын Таисии Повалий. Под "такими убеждениями" он, очевидно, имел в виду желание любой ценой защитить свою страну. Напомним, у эмигранта такой позиции нет, потому что он – украинский "пацифист" за границей и планов на возвращение домой не строит.

Денис сравнил службу в армии с "супружеской обязанностью", а нежелающих воевать – с "веганами, которых не нужно заставлять есть мясо". Но и на этих неуместных аналогиях спич украинца не закончился.

"Чем таким человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать? Только не нужно о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", – резюмировал нелепую позицию сын своей матери.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Повалий поздравил мать-путинистку с днем рождения, показав видео, снимаемое для российской пропаганды.

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