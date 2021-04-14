Как бы выглядели сейчас Элвис Пресли, Мэрилин Монро и другие знаменитости, погибшие молодыми

К сожалению, самые талантливые из нас слишком рано покидают этот мир, не успев дожить до старости. Многие поклонники долго не могут справиться с их кончиной и пытаются представить, как бы они выглядели через годы и даже десятилетия, если бы не умерли.

На просторах интернета полно снимков звезд прошлой эпохи "состаренных" с помощью искусственного интеллекта и Photoshop. OBOZREVATEL собрал фото "пожилых" Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри, Мэрилин Монро и других ушедших звезд ХХ века.

Элвис Пресли

Самый успешный музыкант прошлого века покинул наш мир, когда ему было 42 года. Король рок-н-ролла скончался от сердечного приступа, спровоцированного бесконтрольным употреблением лекарств и неправильным образом жизни. Сейчас ему могло бы быть 86 лет.

Как бы выглядел Элвис Пресли в 2021 году

Джон Леннон

Джона Леннона – одного из гениев XX века, основателя легендарной группы The Beatles, художника и музыканта убили, когда ему было 40 лет. Психопат попросил автограф у Джона, а когда тот расписался на обложке пластинки "Double Fantasy", пять раз выстрелил в него из купленного за три месяца до этого пистолета. Сейчас культовому музыканту был бы 81 год.

Как бы выглядел Джон Леннон в 2021 году

Джеймс Дин

Идол молодежной субкультуры 50-60-х годов прошлого века в 2021-м был бы 90-летним стариком, если бы не попал в ту роковую аварию на спортивном Porsche 550 Spyder. Он не послушался полицейского и втопил педаль в газ, врезавшись на скорости в другое авто. На момент смерти ему было всего 24 года.

Как бы выглядел Джеймс Дин в 2021 году

Мэрилин Монро

Секс-символ 1950-х, талантливая актриса и певица Мэрилин Монро ушла из жизни 4 августа 1962 года. На момент смерти ей было всего 36. В 2021-м ей было бы 95 лет.

Как бы выглядела Мэрилин Монро в 2021 году

Курт Кобейн

Солиста популярной американской группы Nirvana нашли в гараже его дома лежащим на полу с простреленной головой. Полицейские заключили, что это было самоубийство. Так или иначе, легендарный музыкант скончался, когда ему было 27 лет. Если бы он дожил до 2021-го, Кобейну было бы 54 года.

Как бы выглядел Курт Кобейн в 2021 году

Фредди Меркьюри

Солист и идейный вдохновитель легендарной группы Queen умер в 45 лет от бронхопневмонии, ставшей летальной на фоне СПИДа в 1991-м. В 2021 году ему было бы 75 лет.

Как бы выглядел Фредди Меркьюри в 2021 году

Уитни Хьюстон

В 2012 году умерла легендарная певица Уитни Хьюстон. Ее тело обнаружили в ванной собственного дома. Официальная причина смерти: утопление из-за болезни сердца и наркотиков. Сейчас ей могло бы быть 58 лет.

Как бы выглядела Уитни Хьюстон в 2021 году

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