Як би виглядали зараз Елвіс Преслі, Мерилін Монро та інші знаменитості, які загинули молодими

На жаль, найталановитіші з нас занадто рано покидають цей світ, не встигнувши дожити до старості. Багато шанувальників довго не можуть впоратися з їхньою смертю і намагаються уявити, як би вони виглядали через роки і навіть десятиліття, якби не померли.

На просторах інтернету повно знімків зірок минулої епохи "зістарених" за допомогою штучного інтелекту і Photoshop. OBOZREVATEL зібрав фото "літніх" Елвіса Преслі, Фредді Мерк'юрі, Мерилін Монро та інших зірок ХХ століття.

Елвіс Преслі

Найуспішніший музикант минулого століття покинув наш світ, коли йому було 42 роки. Король рок-н-ролу помер від серцевого нападу, спровокованого безконтрольним вживанням ліків і неправильним способом життя. Зараз йому могло б бути 86 років.

Як би виглядав Елвіс Преслі 2021 року

Джон Леннон

Джона Леннона – одного з геніїв XX століття, засновника легендарної групи The Beatles, художника і музиканта вбили, коли йому було 40 років. Психопат попросив автограф у Джона, а коли той розписався на обкладинці платівки "Double Fantasy", п'ять разів вистрілив у нього з купленого за три місяці до цього пістолета. Зараз культовому музиканту був би 81 рік.

Як би виглядав Джон Леннон 2021 року

Джеймс Дін

Ідол молодіжної субкультури 50-60-х років минулого століття 2021-го був би 90-річним дідом, якби не потрапив у ту фатальну аварію на спортивному Porsche 550 Spyder. Він не послухався поліцейського і втопив педаль у газ, врізавшись на швидкості в інше авто. На момент смерті йому було всього 24 роки.

Як би виглядав Джеймс Дін 2021 року

Мерлін Монро

Секс-символ 1950-х, талановита акторка і співачка Мерилін Монро пішла із життя 4 серпня 1962 року. На момент смерті їй було всього 36. У 2021-му їй було б 95 років.

Як би виглядала Мерилін Монро 2021 року

Курт Кобейн

Соліста популярної американської групи Nirvana знайшли в гаражі його будинку лежичим на підлозі з простреленою головою. Поліцейські зробили висновок, що це було самогубство. Так чи інакше, легендарний музикант помер, коли йому було 27 років. Якби він дожив до 2021-го, Кобейну було б 54 роки.

Як би виглядав Курт Кобейн 2021 року

Фредді Мерк'юрі

Соліст та ідейний натхненник легендарного гурту Queen помер у 45 років від бронхопневмонії, що стала летальною на тлі СНІДу 1991-го. У 2021 році йому було б 75 років.

Як би виглядав Фредді Меркьюрі 2021 року

Вітні Г'юстон

У 2012 році померла легендарна співачка Вітні Г'юстон. Її тіло знайшли у ванній власного будинку. Офіційна причина смерті: утоплення через хворобу серця і наркоти. Зараз їй могло б бути 58 років.

Як би виглядала Вітні Г'юстон 2021 року

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