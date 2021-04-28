Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото

Российский продюсер Андрей Разин опубликовал редкий снимок певицы Аллы Пугачевой, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свой кадр, сделанный в том же возрасте.

Соответствующий фотоколлаж Разин разместил на личной странице в Instagram. На нем юная Пугачева запечатлена с волнистой прической и без макияжа. Она одета в белую футболку и черный кардиган. Андрей же позировал в черной рубашке и с украшением в виде креста на груди (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так", – написал продюсер.

Пользователи сети пришли в восторг от фото молодых Пугачевой и Разина. Они засыпали артистов комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали снимок 71-летней Пугачевой без фотошопа и фильтров. Он был сделан во время празднования дня "желтых цветов" – торжество, придуманное артисткой 16 лет назад.