Как Ада Роговцева выглядела в юности: опубликован редкий кадр

В сети показали, как украинская актриса театра и кино Ада Роговцева выглядела в молодости. Несмотря на то, что прошло уже большое количество времени, фанаты отметили, что с годами звезда становится только лучше.

Соответствующая публикация появилась на странице "Зірковий шлях" в Instagram. На архивном снимке юная знаменитость была запечатлена с зачесанными назад волосами, минимальным количеством макияжа на лице, с платком на шее и в вязаном свитере. В кадре Ада Роговцева загадочно смотрела куда-то в сторону (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На относительно недавно сделанном фото 83-летняя Ада Роговцева позировала со светлым цветом волос и розовой помадой на губах. На ней был наряд с ярким принтом, а завершал элегантный образ массивный кулон на шее.

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"Года идут ей только на пользу!", "Красивая всегда", "Гордость нации!", "Всегда на высоте", "Красивая и талантливая актриса. Я ее обожаю", "Очень яркая женщина", – написали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Ада Роговцева – советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко, Государственной премии Украины имени А. П. Довженко.

Уже много лет играет в кино и на сцене. Актриса сыграла роль Натальи Башкирцевой в фильме "Укрощение огня", став после этого символом женственности и супружеской верности. Роль Анны в киноэпопее "Вечный зов" сделала звезду любимицей всей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали архивный кадр королевы Великобритании Елизаветы II, на котором она запечатлена в молодости. Так, она была с объемной короной на голове и в эффектном вечернем наряде.