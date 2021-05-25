В сети показали, какой в молодости была Елизавета II. Редкий кадр

В сети опубликовали архивный кадр королевы Великобритании Елизаветы II, на котором она запечатлена в молодости. Так, она была с объемной короной на голове и в эффектном вечернем наряде.

Соответствующая публикация появилась на странице "Зірковий шлях" в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На архивном снимке Елизавета II позировала в пышном белом платье, с массивным ожерельем на шее и сережками, подобранными к короне. Она подчеркнула образ с помощью насыщенной красной помады.

А вот на недавно сделанном снимке монарх появилась с ослепляющей улыбкой. На ней было ярко-желтое пальто, такого же цвета шляпа, черная сумочка и белые перчатки.

Пользователи в комментариях отметили, что возраст идет королеве только на пользу, ведь она в свои 95 лет выглядит просто великолепно.

Напомним, что Елизавета была третьей в очереди на королевский трон, после дяди Эдуарда VIII и отца Георга VI. Однако король Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон. Тогда принцесса оказалась первой в очереди за папой. Когда он умер, Елизавета официально стала королевой в возрасте 27 лет. Коронация состоялась 2 июня 1953, такое событие впервые транслировали по телевизору.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкий кадр, на котором показали родителей британской королевы Елизаветы II – короля Георга VI и его супругу Елизавету. Снимок был сделан в 1941 году, когда закончился "Лондонский блиц" – бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии.