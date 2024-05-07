Кабаева и 'цирк с конями'. Кто из знаменитостей пришел на поклон к Путину

В России 7 мая прошла так называемая "инаугурация" диктатора Владимира Путина. Он начал свой пятый срок в должности сроком на шесть лет.

Среди гостей "коронации" было немало знаменитостей и пропагандистов. Фотографии с мероприятия уже появились в сети. Кроме российских известных лиц, на них еще был замечен американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал. В этом материале OBOZ.UA показал, кто же еще из звезд пришел на поклон к "президенту".

В объективы камер уже попали спортсменка и любимица Путина Алина Кабаева, российский актер Сергей Машков, певец SHAMAN, бывшая одесситка Лариса Долина и другие.

Голливудский актер Стивен Сигал объявил Владимира Путина "самым выдающимся мировым лидером". Звезда прибыла в Кремль в длинных черных нарядах, в своих фирменных очках и со знаменитой бородой.

Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям России и США заявил, что "будущее с таким президентом будет наилучшим".

Певец SHAMAN рассказал, что инаугурация Путина его очень зарядила, и с этим настроением он отправился на свой концерт в подмосковный город Раменский.

"Посмотрите в глаза людей. Они просто светятся счастьем!" – комментирует он.

Среди известных личностей больше всего российских политиков и пропагандистов, а также актеры и певицы.

Отдельного внимания заслуживают комментарии подписчиков telegram-канала SHOT под фотографиями гостей "инаугурации":

"Цирк с конями", "Шайтаны", "Все как на подбор", "Тысяча путинских шестерок", – пишут пользователи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал фото по инаугурации, где видно, как изменился Путин за 24 года правления РФ.

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