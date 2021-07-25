Известный украинский актер устроил скандал посреди улицы и набросился на водителя. Видео 18+

Известный украинский актер Андрей Фединчик устроил скандал посреди улицы в Киеве и набросился на водителя. Артист агрессивно отреагировал на замечание во время езды на самокате.

Отмечается, что Фединчик ехал на электросамокате зигзагами. Недовольные водители решили сделать замечание артисту и начали в ответ сигналить ему.

Судя по видео, опубликованым в Telegram-канале "Киев Оперативный" свое недовольство Андрей выразил в виде агрессии – он подбежал к одной из машин и начал водителя вытаскивать через окно (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца). Мужчина на реакцию артиста брызнул ему балончиком в лицо.

Видео дня

Потерпевшие признавались, что актер вел себя неадекватно – чтобы успокоить, его прижали к асфальту, но он вырвался и начал биться головой.

Коротко о знаменитости:

Андрей Фединчик – украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре "Киев". Снимался в телесериалах и фильмах. Первые работы – телесериалы "Мухтар", "Городской романс".

Фединчик женат на актрисе Наталке Денисенко. Осенью 2017 у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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