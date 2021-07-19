Украинцам покажут комедийный детектив 'Детский телохранитель': о чем сериал

В Киеве стартовали съемки украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии "Детский телохранитель". Производством картины занимается продакшн-компания "Теле Про".

В сюжете сериала рассказывается об отставном спецназовце Тарасе, который не нашел себя в гражданской жизни и устраивается в охранное агентство. Он уверен, что легко справится со своими обязанностями, пока не узнает, что охранять ему придется детей. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина".

В сериале режиссера Сергея Санина состоятельные семьи, когда чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, нанимают детского охранника. Однако причина угрозы – часто неизвестна.

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"Тарас заканчивает военную карьеру, и ему нужно заново налаживать жизнь. Для него в спецназе все понятно, а вот с детьми ладить сложно. И ему приходится меняться внутренне, за этим интересно наблюдать. К тому же, у нас много экшена, погони, динамики - такие сцены очень захватывающие. Не могу не сказать о невероятных наших детях, которых будет охранять мой герой, они очень органичны, неожиданные, профессиональные, и это прекрасно", - рассказал актер Евгений Олейник, который играет в сериале роль охранника Тараса.

Его персонажу будет помогать девушка по имени Лада, без которой он в буквальном смысле "никуда".

Режиссёры и продюсеры, кроме захватывающих расследований, семейных драм и непростых личных взаимоотношений, обещают зрителям щедрую порцию юмора и "крылатых" выражений героев.

Кроме Евгения Олейника и Анны Гуляевой в сериале снялись такие украинские актеры, как Константин Корецкий, Андрей Фединчик, Татьяна Печенкина, Мишко Роланд, Дмитрий Оскин, Михаил Матюхин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, независимый украинский кинодистрибьютор "Вольга Украина" представил официальный трейлер и постер будущего романтического фильма "После падения" – третьей части франшизы "После" за бестселлерами американской писательницы Анны Тодд. На экранах кинотеатров нашей страны фильм появится 2 сентября.