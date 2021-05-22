Как выглядели актеры сериала "Друзья" в первой серии. Фото тогда и сейчас

Сериал "Друзья" выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа. Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад.

Премьера спецэпизода "Друзья: Воссоединение" состоится 27 мая 2021 года. OBOZREVATEL решил вспомнить, какими были известные актеры в первой серии сериала и как они изменились сейчас.

Дженнифер Энистон в свои 52 года выглядит потрясающе. Актриса сыграла роль одной из главных героев Рэйчел Грин, которая была секс-символом киноленты.

Кортни Кокс сыграла роль Моники Геллер в ситкоме "Друзья". Сейчас актрисе 56 лет, со времен сериала она изменила прическу.

Мэтт Леблан сыграл роль Джоуи Триббиани в сериале "Друзья".

Лиза Кудроу известна в сериале "Друзья", как Фиби Буфе.

Мэттью Перри играл во многих популярных фильмах, но больше всего он известен ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Дэвид Швиммер сыграл персонажа популярного американского телевизионного сериала "Друзья" – Роса Геллера.

Мэгги Вилер играла роль Дженис Литман в сериале "Друзья".

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер играл роль Гантера в сериале "Друзья".

Энди Кахил прославился во многих популярных фильмах.

Коул Спраус еще ребенком играл роль Бена Геллера в ситкоме "Друзья".

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