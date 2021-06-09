Известного российского блогера задержали за пропаганду терроризма

Во вторник, 8 июня, известного российского блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Это связано с его роликом с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, который произошел в период с 23 по 26 октября 2002 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Так, в квартиру Хованского пришли с проверкой и проводили обыски до двух ночи.

Как стало известно, блогера увезли в отдел полиции, а также возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

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Отмечается, что во время обысков в квартире Хованского нашли девайс для курения неизвестных веществ и пистолет, который, вероятней всего, зарегистрированный.

Юрий Хованский – российский видеоблогер, рэпер, телепродюсер, режиссер, помощник депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва – Василия Власова.

Блогер часто критиковал в своих песнях и высказываниях российскую власть и президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный российский блогер Юрий Хованский поддержал украинского боксера Александра Усика после его боя в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с Муратом Гассиевым. Автор композиции "Батя в здании" отреагировал на соответствующий выкрик нашего спортсмена после победы над соперником из РФ.