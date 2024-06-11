Известная ведущая назвала Дженнифер Лопес 'глубоко неприятным человеком' и с бранью вспомнила инцидент 2019 года

Американская телеведущая Меган Маккейн поделились своими впечатлениями после встречи с певицей Дженнифер Лопес на шоу "The View" в 2019 году. Журналистка назвала звезду "глубоко неприятным человеком", добавив, что актриса была "неискренней и не милой".

Об этом она с бранью рассказала в своем подкасте Citizen McCain. "Я тоже делюсь подобными негативными историями", – сказала Меган. На фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком и поведении Джей Ло на красных дорожках, многие пользователи критикуют селебрити. Маккейн отметила, что не хотела бы усиливать хейт в сторону знаменитости.

Впрочем, ведущая все же поделилась своими эмоциями от интервью с Лопес: "У нее было самое большое окружение, которое я когда-либо видела. Больше, чем у Ким Кардашьян и президента Джо Байдена". Она отметила, что Дженнифер имеет нехорошую репутацию, поэтому Меган "не разоблачает ничего".

Маккейн добавила, что певице следует "смириться" с тем, что ее ненавидят в сети. "Есть немало реальных людей, людей низшего звена, работающих на шоу, работников сферы обслуживания, официанток, знающих о ней очень негативные истории", – добавила ведущая.

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