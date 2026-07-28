Известная украинская киноактриса шокировала рассказом об изнасиловании бывшим: его имя оставалось тайной три года

Украинский режиссер, автор анимационного фильма "Я умерла в Ирпене" Анастасия Фалилеева рассказала, что пережила изнасилование, и впервые публично назвала имя насильника. По ее словам, в 2021–2022 годах сексуальное насилие в ее отношении совершал бывший парень – оператор Сергей Киреев.

Видео дня

До этого режиссер три года не раскрывала его личность, хотя именно собственный опыт лег в основу ее фильма "Я умерла в Ирпене", который вошел в шорт-лист "Оскара 2026". О пережитом Фалилеева рассказала в Instagram после того, как в сети получила широкую огласку история с обвинениями саксофониста Андрея Бармалия в сексуальных домогательствах.

"После рассказа о том, как любимый оператор Паши (Павел Ступак, связанный с обвинениями в адрес саксофониста Андрея Бармалия. – Ред.) Сергей Киреев (и, к сожалению, мой бывший) постоянно склонял меня к нежелательным сексуальным действиям, то есть насиловал меня анально, и вытворял всякое в отношениях, Паша, узнав об этом от меня, еще долго с ним работал и делал вид, что все в порядке, – написала она. – Это было завуалированно вынесено в публичную плоскость в моем фильме "Я умерла в Ирпене". Но, наверное, у преступления нет давности".

Главные истории дня

Фалилеева призналась, что долго не могла решиться назвать имя обидчика. По ее словам, она боялась общественной реакции, возможного опровержения с его стороны и того, как это воспримут ее близкие.

"Многие говорят, что нужно выйти из тени и написать пост о Сергее. Я, с одной стороны, согласна, с другой – у меня нет сил на общение с ним, если он вылезет и скажет: "Это было давно и неправда". Все-таки прошло три года с момента расставания. Очень хочется, чтобы киноиндустрия знала своих героев и не сотрудничала с социально ненадежными мужчинами", – отметила режиссер.

Стоит отметить, что еще в 2024 году в интервью "Суспільному Культура" Фалилеева рассказывала, что пережила сексуальное насилие в отношениях, однако тогда не раскрывала личность бывшего партнера. Она признавалась, что долгое время даже сама не могла назвать пережитое изнасилованием.

"Самое страшное, что я очень боялась, что мой бывший скажет, что это все в фильме неправда. Как он мне всегда говорил, что это неправда, что я всегда все выдумываю, ревную на ровном месте, преувеличиваю и все такое", – предполагала Анастасия.

Режиссер также объясняла, насколько распространены романтизация сексуального насилия в отношениях: "У нас в обществе считается, что "оба виноваты", не нужно "выносить ссоры за пределы дома". Например, он же твой парень – как может такое быть, что ты не хочешь секса? А потом, пока ты спишь, парень "занимается сексом" с тобой, да еще и так, как ты всегда была против. Потом психиатр говорит тебе: "Настя, это было изнасилование".

После новых заявлений режиссерки "Суспільне Культура" обратилось за комментарием к Сергею Кирееву. На момент публикации материала редакция не получила от него ответа.

Поводом для волны публичных признаний стали обвинения в адрес саксофониста Андрея Бармалия. После публикации Алины Галицкой о сексуальных домогательствах своими историями начали делиться и другие женщины, среди которых Анастасия Фалилеева и преподавательница танцев Татьяна Шенфельд-Рябцун.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Бармалий впоследствии публично извинился перед Алиной Галицкой и назвал свое поведение недопустимым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!