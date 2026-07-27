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Схватил за гениталии и предложил "музыкальные извинения". Украинского "гения саксофона" и военного обвинили в домогательствах: ему пообещали наказание

Катерина Галущенко
Люди
9 минут
2,8 т.
Андрея Бармалия обвинили в домогательствах
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Музыканта-саксофониста и военнослужащего Андрея Бармалия, которого называли "гением саксофона", обвинили в сексуальных домогательствах к пиар-менеджеру Алине Галицкой. После того как об этом стало известно, джазовое сообщество Fusion Jams объявило о прекращении сотрудничества с артистом, а "Культурные силы", где Бармалий проходит службу, пообещали провести служебную проверку и применить дисциплинарное взыскание.

Сам Бармалий сначала предложил потерпевшей "музыкальные извинения", а затем записал публичное видеообращение. OBOZ.UA расскажет все детали скандала.

Что произошло

23 июля Алина Галицкая опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала об инциденте, произошедшем возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве во время вечерней встречи музыкального сообщества.

Алина Галицкая рассказала об инциденте

По словам девушки, к ней подошли Андрей Бармалий и музыкальный продюсер Павел Ступак. Оба, как она утверждает, были навеселе. Мужчины начали обнимать ее, повисли на шее, выкрикивали слова сексуального характера и не реагировали на попытки сменить тему разговора.

Алина Галицкая рассказала об инциденте

По словам Галицкой, Ступак сказал ей: "У тебя действительно классная грудь". Когда она ответила, что такие слова неуместны, ситуация только ухудшилась.

"После этого Андрей сказал: "У тебя же есть ваг*на" – и потянулся к моим гениталиям, сжав их рукой", – написала она.

Алина Галицкая рассказала об инциденте

По словам девушки, от шока она рефлекторно попыталась сделать то же самое в ответ, однако промахнулась. Она также отметила, что инцидент длился примерно три-пять минут.

"Никакая моя реакция, кроме активного согласия, не может оправдать такое поведение. Было ощущение, что меня перестали воспринимать как человека", – подчеркнула она.

Она отметила, что инцидент длился примерно три-пять минут.

Это был не первый тревожный сигнал

Галицкая рассказала в Telegram, что ранее уже сталкивалась с Бармалем на различных музыкальных мероприятиях.

По ее словам, однажды она помогала музыканту, когда тот был настолько пьян, что едва держался на ногах. Тогда, вспоминает девушка, он пошутил о "трех сп*рмобалах" и предложил обменять один из них на поцелуй, "чтобы поднять ее социальный статус". После этого она почти на год прекратила с ним любое общение.

Ранее она уже сталкивалась с Бармалием на различных музыкальных мероприятиях.

Также она упомянула, что и раньше слышала от Павла Ступака сексистские высказывания, в частности о том, что ей стоит "использовать свое тело, чтобы добиться большего".

После инцидента, призналась Галицкая, она испытала отвращение, утратила чувство безопасности и долго убеждала себя, что пережитое не задело ее настолько сильно.

"Человек, который должен был бы играть роль визионера в обществе как художник и военный, отнимает у меня надежду и оскверняет все, к чему прикасается", – написала она.

Она вспомнила, что и раньше слышала от Павла Ступака сексистские высказывания

Как отреагировали сами мужчины

После инцидента Алина Галицкая первой связалась с обоими мужчинами и предупредила, что не будет молчать. По ее словам, Павел Ступак сразу признал свою вину, лично извинился, а впоследствии сделал это и публично.

В своем обращении он написал, что его поведение было недопустимым независимо от состояния, в котором он находился, взял на себя полную ответственность за свои слова и пообещал извлечь уроки.

Павел Ступак сразу признал свою вину

"Мое поведение в тот вечер было недопустимым. Независимо от обстоятельств или моего состояния, это не является оправданием. Я искренне сожалею, что своими словами и поведением причинил дискомфорт и обидел другого человека. Я полностью беру на себя ответственность за свои слова. Еще раз искренне прошу прощения. Сделаю соответствующие выводы и не допущу, чтобы подобное повторилось", – написал он в Instagram.

Иной была реакция Андрея Бармалия. Сначала, по словам Галицкой, музыкант спросил в переписке: что я наделал? – а после объяснений не стал отрицать описанные события. Вместо этого он предложил странный способ извиниться.

"Давай сделаем это красиво. Я лучше общаюсь через музыку. Выбери музыкальное извинение. И я буду максимально искренним в этом",написал он.

Попытка извинения Бармалия

По словам потерпевшей, такая реакция только убедила ее в том, что музыкант не осознает серьезности ситуации. Она заявила, что не нуждается в личных извинениях, а хочет, чтобы он "почувствовал последствия".

Fusion Jams ранее уже проводили с ним беседы

Одним из первых на скандал официально отреагировало музыкальное сообщество Fusion Jams, где Бармалий был одним из самых известных резидентов.

Музыкант выступал и записывал музыку с Александром Чемеровым, Alina Pash, Надей Дорофеевой, Стасом Королевым, Ziferblat, "Дети инженеров", МУР и другими украинскими артистами.

В своем заявлении Fusion Jams сообщили, что давно знали о проблемах с поведением музыканта.

В своем заявлении Fusion Jams сообщили, что давно знали о проблемах с поведением музыканта.

"Ранее мы неоднократно проводили личные беседы с Андреем относительно его недопустимых действий, в частности на наших мероприятиях, а также о социальной ответственности. Кроме того, мы временно отстраняли его от участия в наших мероприятиях", – говорится в заявлении.

В своем заявлении Fusion Jams сообщили, что давно знали о проблемах с поведением музыканта.

В сообществе подчеркнули, что надеялись на переосмысление со стороны Бармалия, однако этого не произошло.

В результате музыканта исключили из Fusion Jams, а Павлу Ступаку запретили посещать мероприятия организации в качестве артиста или гостя.

В своем заявлении Fusion Jams сообщили, что давно знали о проблемах с поведением музыканта.

Реакция "Культурных сил"

После того, как об этом стало известно, "Культурные силы" заявили, что поведение Андрея Бармалия, мобилизованного в 2025 году, не имеет ничего общего с их ценностями.

"Мы приносим искренние извинения девушке, которая столкнулась с таким поведением, и всем, кого задела эта история. Ответственность за эти поступки лежит и должна лежать на личном уровне. Мы ожидаем от их участников публичных извинений", – сообщили в организации.

Реакция "Культурных сил"

Позже "Культурные силы" опубликовали отдельное заявление в InstaStories.

"То, что произошло, – это также наша ответственность. Культура – это не только музыка, искусство или слова. Это то, как мы ведем себя друг с другом. Как уважаем личные границы. Как реагируем, когда другому человеку причиняют боль. Принадлежность к "Культурным силам" и статус военнослужащего требуют большей ответственности, а не дают индульгенции. Мы не будем защищать репутацию организации ценой замалчивания", – подчеркнули там.

"Культурные силы" опубликовали отдельное заявление в InstaStories.

Также организация сообщила о проведении служебной проверки, пересмотре внутренних правил поведения и создании более безопасных механизмов сообщения о подобных случаях.

Бармалий записал видео с извинениями

После того как история получила широкую огласку, Андрей Бармалий опубликовал в Instagram видеообращение.

В нем он признал, что вел себя недопустимо, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил личные границы Алины Галицкой.

"Алкоголь не является оправданием. Когда Алина позже обратилась ко мне, я не осознал всей серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной и могла причинить ей дополнительную боль. Вместо того чтобы внимательно ее выслушать, я отреагировал неуместно. Я прошу прощения у Алины", – сказал он.

Музыкант также заявил, что не ожидает, что потерпевшая примет его извинения, и готов принять все решения командования и другие последствия своих поступков.

Музыкант заявил, что не ожидает, что пострадавшая примет его извинения

"Я не ожидаю, что Алина примет мои извинения или захочет со мной общаться. Она мне ничего не должна. Я понимаю, что эти извинения не могут отменить то, что произошло. Я приму все решения командования и последствия своих поступков. Алина, мне искренне жаль, что мое поведение причинило тебе боль, унизило тебя и нарушило чувство безопасности. Я признаю свою ответственность и прошу прощения", – добавил он.

В соцсетях не поверили в искренность

Несмотря на публичные извинения, многие пользователи в комментариях под видео отнеслись к ним скептически. Там писали, что обращение больше похоже на текст, написанный искусственным интеллектом, а извинения появились лишь после потери репутации.

Музыкант заявил, что не ожидает, что пострадавшая примет его извинения

Среди реакций были:

  • "Хочешь, я сделаю этот текст более искренним?"
  • "ChatGPT, напиши мне извинение так, чтобы оно звучало искренне".
  • "Круто видеть это извинение, зная, что оно существует только потому, что разгорелся скандал".
  • "Кто-нибудь в это вообще верит?"
  • "Это все исправит только уголовная ответственность".
Многие пользователи в комментариях под видео отнеслись к нему скептически
Многие пользователи в комментариях под видео отнеслись к нему скептически

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