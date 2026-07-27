Схватил за гениталии и предложил "музыкальные извинения". Украинского "гения саксофона" и военного обвинили в домогательствах: ему пообещали наказание

Музыканта-саксофониста и военнослужащего Андрея Бармалия, которого называли "гением саксофона", обвинили в сексуальных домогательствах к пиар-менеджеру Алине Галицкой. После того как об этом стало известно, джазовое сообщество Fusion Jams объявило о прекращении сотрудничества с артистом, а "Культурные силы", где Бармалий проходит службу, пообещали провести служебную проверку и применить дисциплинарное взыскание.

Видео дня

Сам Бармалий сначала предложил потерпевшей "музыкальные извинения", а затем записал публичное видеообращение. OBOZ.UA расскажет все детали скандала.

Что произошло

23 июля Алина Галицкая опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала об инциденте, произошедшем возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве во время вечерней встречи музыкального сообщества.

По словам девушки, к ней подошли Андрей Бармалий и музыкальный продюсер Павел Ступак. Оба, как она утверждает, были навеселе. Мужчины начали обнимать ее, повисли на шее, выкрикивали слова сексуального характера и не реагировали на попытки сменить тему разговора.

Главные истории дня

По словам Галицкой, Ступак сказал ей: "У тебя действительно классная грудь". Когда она ответила, что такие слова неуместны, ситуация только ухудшилась.

"После этого Андрей сказал: "У тебя же есть ваг*на" – и потянулся к моим гениталиям, сжав их рукой", – написала она.

По словам девушки, от шока она рефлекторно попыталась сделать то же самое в ответ, однако промахнулась. Она также отметила, что инцидент длился примерно три-пять минут.

"Никакая моя реакция, кроме активного согласия, не может оправдать такое поведение. Было ощущение, что меня перестали воспринимать как человека", – подчеркнула она.

Это был не первый тревожный сигнал

Галицкая рассказала в Telegram, что ранее уже сталкивалась с Бармалем на различных музыкальных мероприятиях.

По ее словам, однажды она помогала музыканту, когда тот был настолько пьян, что едва держался на ногах. Тогда, вспоминает девушка, он пошутил о "трех сп*рмобалах" и предложил обменять один из них на поцелуй, "чтобы поднять ее социальный статус". После этого она почти на год прекратила с ним любое общение.

Также она упомянула, что и раньше слышала от Павла Ступака сексистские высказывания, в частности о том, что ей стоит "использовать свое тело, чтобы добиться большего".

После инцидента, призналась Галицкая, она испытала отвращение, утратила чувство безопасности и долго убеждала себя, что пережитое не задело ее настолько сильно.

"Человек, который должен был бы играть роль визионера в обществе как художник и военный, отнимает у меня надежду и оскверняет все, к чему прикасается", – написала она.

Как отреагировали сами мужчины

После инцидента Алина Галицкая первой связалась с обоими мужчинами и предупредила, что не будет молчать. По ее словам, Павел Ступак сразу признал свою вину, лично извинился, а впоследствии сделал это и публично.

В своем обращении он написал, что его поведение было недопустимым независимо от состояния, в котором он находился, взял на себя полную ответственность за свои слова и пообещал извлечь уроки.

"Мое поведение в тот вечер было недопустимым. Независимо от обстоятельств или моего состояния, это не является оправданием. Я искренне сожалею, что своими словами и поведением причинил дискомфорт и обидел другого человека. Я полностью беру на себя ответственность за свои слова. Еще раз искренне прошу прощения. Сделаю соответствующие выводы и не допущу, чтобы подобное повторилось", – написал он в Instagram.

Иной была реакция Андрея Бармалия. Сначала, по словам Галицкой, музыкант спросил в переписке: что я наделал? – а после объяснений не стал отрицать описанные события. Вместо этого он предложил странный способ извиниться.

"Давай сделаем это красиво. Я лучше общаюсь через музыку. Выбери музыкальное извинение. И я буду максимально искренним в этом", – написал он.

По словам потерпевшей, такая реакция только убедила ее в том, что музыкант не осознает серьезности ситуации. Она заявила, что не нуждается в личных извинениях, а хочет, чтобы он "почувствовал последствия".

Fusion Jams ранее уже проводили с ним беседы

Одним из первых на скандал официально отреагировало музыкальное сообщество Fusion Jams, где Бармалий был одним из самых известных резидентов.

Музыкант выступал и записывал музыку с Александром Чемеровым, Alina Pash, Надей Дорофеевой, Стасом Королевым, Ziferblat, "Дети инженеров", МУР и другими украинскими артистами.

В своем заявлении Fusion Jams сообщили, что давно знали о проблемах с поведением музыканта.

"Ранее мы неоднократно проводили личные беседы с Андреем относительно его недопустимых действий, в частности на наших мероприятиях, а также о социальной ответственности. Кроме того, мы временно отстраняли его от участия в наших мероприятиях", – говорится в заявлении.

В сообществе подчеркнули, что надеялись на переосмысление со стороны Бармалия, однако этого не произошло.

В результате музыканта исключили из Fusion Jams, а Павлу Ступаку запретили посещать мероприятия организации в качестве артиста или гостя.

Реакция "Культурных сил"

После того, как об этом стало известно, "Культурные силы" заявили, что поведение Андрея Бармалия, мобилизованного в 2025 году, не имеет ничего общего с их ценностями.

"Мы приносим искренние извинения девушке, которая столкнулась с таким поведением, и всем, кого задела эта история. Ответственность за эти поступки лежит и должна лежать на личном уровне. Мы ожидаем от их участников публичных извинений", – сообщили в организации.

Позже "Культурные силы" опубликовали отдельное заявление в InstaStories.

"То, что произошло, – это также наша ответственность. Культура – это не только музыка, искусство или слова. Это то, как мы ведем себя друг с другом. Как уважаем личные границы. Как реагируем, когда другому человеку причиняют боль. Принадлежность к "Культурным силам" и статус военнослужащего требуют большей ответственности, а не дают индульгенции. Мы не будем защищать репутацию организации ценой замалчивания", – подчеркнули там.

Также организация сообщила о проведении служебной проверки, пересмотре внутренних правил поведения и создании более безопасных механизмов сообщения о подобных случаях.

Бармалий записал видео с извинениями

После того как история получила широкую огласку, Андрей Бармалий опубликовал в Instagram видеообращение.

В нем он признал, что вел себя недопустимо, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил личные границы Алины Галицкой.

"Алкоголь не является оправданием. Когда Алина позже обратилась ко мне, я не осознал всей серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной и могла причинить ей дополнительную боль. Вместо того чтобы внимательно ее выслушать, я отреагировал неуместно. Я прошу прощения у Алины", – сказал он.

Музыкант также заявил, что не ожидает, что потерпевшая примет его извинения, и готов принять все решения командования и другие последствия своих поступков.

"Я не ожидаю, что Алина примет мои извинения или захочет со мной общаться. Она мне ничего не должна. Я понимаю, что эти извинения не могут отменить то, что произошло. Я приму все решения командования и последствия своих поступков. Алина, мне искренне жаль, что мое поведение причинило тебе боль, унизило тебя и нарушило чувство безопасности. Я признаю свою ответственность и прошу прощения", – добавил он.

В соцсетях не поверили в искренность

Несмотря на публичные извинения, многие пользователи в комментариях под видео отнеслись к ним скептически. Там писали, что обращение больше похоже на текст, написанный искусственным интеллектом, а извинения появились лишь после потери репутации.

Среди реакций были:

"Хочешь, я сделаю этот текст более искренним?"

"ChatGPT, напиши мне извинение так, чтобы оно звучало искренне".

"Круто видеть это извинение, зная, что оно существует только потому, что разгорелся скандал".

"Кто-нибудь в это вообще верит?"

"Это все исправит только уголовная ответственность".

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