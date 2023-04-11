Известная российская ведущая тайно сбежала из РФ в США и расторгла все контракты с росТВ

Еще одна звезда российского ТВ покинула страну и переехала в Америку. Известная телеведущая Ольга Шелест тайно уехала за границу, предварительно разорвав все контракты на родине.

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Об этом ее коллеги рассказали российским пропагандистам. Сама звезда не комментирует переезд и старается не демонстрировать геолокацию в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным пропагандистов, супруги с детьми переехали в Нью-Йорк, где много лет назад уже пытались устроить жизнь. Однако сделали это, не привлекая к себе лишнее внимание.

Нет сомнений в том, что Шелест с мужем переехали из-за начала полномасштабной войны в Украине. РосСМИ отмечают, что ведущая не делала политических заявлений в течение 2022-2023 годов. Однако это не совсем так. В своем Instagram 1 июня 2022 года россиянка призвала прекратить войну ради детей.

Переезд всей семье дался легко, ведь у детей пары с рождения два гражданства. Много лет назад Шелест зарегистрировала брак в США, где и родила.

Известно, что контрактов в РФ у ведущей не осталось, а ее избранник – продюсер и режиссер Алексей Тишкин – имеет работу в Америке. Очевидно, супруги решили не возвращаться в Россию.

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