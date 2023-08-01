Известная российская блогерша и певица, живущая в Москва-сити, заявила, что убегает из столицы из-за атак БПЛА: паники нет

Известная российская блогерша и певица Анастасия Созоник, за которой следят более 5,5 млн подписчиков, заявила, что убегает из Москвы из-за атаки беспилотниками. Звезда соцсетей живет в Москва-сити, куда уже несколько дней попадают БПЛА, поэтому испуганная россиянка быстро приобрела билеты на самолет в Кемерово.

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Рассказывая об этом, она заверила доверчивых подписчиков, что "паники нет", но не скрывала причину переезда. Соответствующие посты появились в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Созоник, она с любимым живет в соседнем доме от пострадавшего небоскреба. Они не слышали взрыв, но общались с сильно испугавшимися друзьями.

"Все наши друзья ночью были в шоке от грохота. Некоторые из них живут этажом выше. До свидания. Если вчера мы думали, лететь или нет, сегодня решили лететь. Определенно. Никакой паники нет. Кто-то едет, кто-то остается", – рассказала беглянка.

Она показала приобретенные билеты на рейс из Москвы уже 1 августа. Очевидно, блогерша насколько не паникует, что решила собраться и переехать на другой конец страны в минимально короткие сроки.

Созоник также показала, что за нее "очень волновалась" мама, которая в 10 часов утра отправила ей грустный смайлик. После второй атаки беспилотниками россияне решили покинуть Москва-сити, чтобы "было спокойнее их внутреннему состоянию".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в России снова пожаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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