Известная российская актриса сбежала во Францию и обозвала россиян 'пьяными и необразованными нищими': я родилась на дне

Известная российская актриса Яна Троянова сбежала из России во Францию в 2022 году, когда закончила сниматься для российского сериала "Ольга". Причиной такого поступка стала война, развязанная РФ в Украине, которую звезда не поддерживает.

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Троянова дала откровенное интервью российскому блогеру Юрию Дудю, в котором назвала россиян "пьяными и необразованными нищими". Так она объяснила то, что ее сограждане до сих пор не выступили против террористического режима (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Троянова уехала из РФ 15 октября 2022 года. Она улетела в Стамбул на 2 дня, после чего отправилась во Францию. Чтобы получить визу, во французском посольстве просили подтвердить, что она боролась против путинского режима.

По словам актрисы, ее в России могли арестовать за антивоенную позицию. В Париже Троянова встречалась с украинцами, спрашивавшими, почему россияне поддерживают диктатора Путина.

"Это то, о чем я говорю с украинцами во Франции. Я им вынуждена рассказывать. Это не секрет. Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть и бухнуть", – начала россиянка.

Она заявила, что многие россияне зависят от алкоголя и не имеют возможности получить образование, поэтому они не интересуются происходящим в России.

"На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Люди там выживают. Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодня ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, все воняют. И все это в аду", – заявила актриса.

Несмотря на это, она мечтает вернуться в Россию и отстроить ее. Троянова заявила, что россияне должны возместить Украине убытки и просить прощения, но не надеяться на то, что украинцы их простят.

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