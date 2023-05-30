'Это новые ощущения': Собчак 'в ужасе' заявила, что не рада дронам в Москве, и показала диалог с испуганным другом

Так называемая российская оппозиционерка и журналистка Ксения Собчак посетовала, что неизвестные беспилотники атаковали Москву и ее пригород. Друга россиянки испугали взрывы, а сама Собчак заявила, что "в ужасе" от атак как на Киев, так и на российскую столицу.

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Впрочем, на террористические обстрелы украинских городов "оппозиционерка" так эмоционально не реагировала. Скриншот ее личной переписки с другом появился в одном из Telegram-каналов россиянки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не рада никаким дронам. Ни в Москве, ни в Киеве. И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, которые рады и хотят бесконечного продолжения", – эмоционально пожаловалась Собчак, добавив много восклицательных знаков для драматичности.

В диалоге с другом "журналистка" бранью отреагировала на его сообщение о БПЛА вблизи Москвы. Он услышал 6 взрывов в поселке Барвиха и очень разозлился, что что-то может "пролетать".

Причастные к ежедневному терроризму Украины россияне оказались не готовы к тому, что станут свидетелями атак беспилотниками. Друг Собчак назвал это "новыми ощущениями" и выразил надежду, что российская ПВО его защитит.

Напомним: утром 30 мая в РФ заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку. Позже звуки взрывов добрались до Подмосковья и самой столицы – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

Как писал OBOZREVATEL, этой ночью российские оккупанты в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Обломками БПЛА был убит один человек, еще многие украинцы пострадали. В некоторых районах вспыхнул пожар.

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