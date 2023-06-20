Известная российская актриса и жена путиниста Бондарчука тайно вывезла семью из России

Известная российская актриса Паулина Андреева, по данным пропагандистов, тайно вывезла всю семью из России. Родители жены путиниста Федора Бондарчука, жившие в Санкт-Петербурге, разъехались по разным странам, как и ее братья.

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Местонахождение актрисы остается неизвестным. Соцсети она перестала вести после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а последние сообщения на ее странице – осуждение войны. О родных артистках рассказали росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заявляется, что отец Андреевой – Олег Владимирович – владелец строительной фирмы, а мать актрисы – Вера Андреева – работает ландшафтным дизайнером. Родители Паулины давно развелись. В настоящее время мать звезды живет в Италии, а отец – в Израиле.

Ее братья – Игорь и Борис – якобы покинули Россию раньше, в сентябре 2022 года. Они переехали в Тель-Авив. Там мужчины ищут работу и путешествуют.

Как известно, муж актрисы упорно поддерживает терроризм в Украине, а Андреева в 2022 году призвала осуждать войну и подписала открытое письмо сценаристов к диктатору Путину с требованием прекратить военные действия.

Впрочем, пару в течение года видели вместе и официально об их разводе никто не сообщал. До недавнего времени россияне были уверены, что брак звезд трещит по швам из-за разных позиций, а на днях псевдо-оппозиционная журналистка Собчак подтвердила, что Бондарчук сам переехал в Санкт-Петербург.

Напомним, что Федор Бондарчук, которому еще в 2015 году СБУ запретила въезд на территорию Украины, попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".

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