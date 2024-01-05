Известная певица и фольклористка объяснила, почему не нужно осуждать тех, кто будет праздновать Рождество 7 января

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, сотрудница Центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко объяснила, почему не надо относиться с осуждением к тем украинцам, которые по привычке будут праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, как многие отмечали в 2023 году.

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По словам Рудницкой, это вопрос не религиозного характера, не традиций, а привычки. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ в прошлом году перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты многих церковных праздников изменились. Изменения затронули и одно из самых важных религиозных праздников – Рождества Христова. Поэтому с 2023-го украинцы празднуют его 25 декабря, то есть на 14 дней раньше, чем до этого.

"Читаю в соцсетях, как люди делятся ощущениями о своем первом Рождестве в конце декабря, – рассказывает Анжелика Рудницкая. – Для меня эта дата в этом году не стала чудом. Я и в прошлом году отмечала Рождество по современному календарю. В моей семье уже давненько чтим этот праздник именно 25 декабря".

Каждый год Рудницкая организует художественный проект "Территория Рождества", где известные артисты исполняют щедривки и колядки: "Кстати, предыдущий выпуск "Территории Рождества" был в эфире в сочельник 24 декабря. Наша страна пока перестраивается. И здесь вопрос не религиозного характера, не традиций, а привычки, потому что раньше официальные выходные были в другие дни. И мы до Нового года работали аж падали, потом праздновали и имели немного рождественских каникул. Сейчас иначе – и мы еще не научились распланировать по-новому время. Но привыкнем, переключимся".

"Более того, я не сторонник того, чтобы сейчас осуждать тех, кто будет праздновать 7 января, не надо забывать, что человек по своей природе консервативный, – добавила Рудницкая. – Но постепенно будем переходить. И волноваться об этом совершенно не нужно, тем более у нас есть пример 23 февраля. Многим было дискомфортно отказаться от праздника. А потом, когда появился официальный – День защитников и защитниц, все – 23 февраля исчезло из нашей повседневности. Никто не упоминает о нем. Все станет на места и с Рождеством. Мы в семье скромно отмечали. Открыли баночки с домашними закрутками: грибами, томатами, огурцами, никаких излишеств и деликатесов, потому что Рождество – это не только застолье, это прежде всего хорошие дела".

Полное интервью с Анжеликой Рудницкой читайте на OBOZ.UA здесь.

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