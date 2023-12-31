'Сейчас небеса открываются и Бог слышит каждое слово'. Анжелика Рудницкая – о полузабытых традициях Нового года и правильной визуализации желаний

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, сотрудница Центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко, много знает о полузабытых традициях и древних символах новогодних праздников. Каждый год Рудницкая организует художественный проект "Территория Рождества", где известные артисты исполняют щедровки и колядки.

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Об этом и многом другом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка объяснила, почему колядки исполняют преимущественно парни, а щедровки – девушки, какое блюдо является главным на рождественском столе и как раньше можно было понять, что перед вами богатая невеста, только по одной детали ее гардероба.

– В первую очередь хотим спросить о ваших личных ощущениях из-за новой даты Рождества.

– Читаю в соцсетях, как люди делятся ощущениями о своем первом Рождестве в конце декабря. Для меня эта дата в этом году не стала чудом. Я и в прошлом году отмечала Рождество по современному календарю. В моей семье уже давненько отмечают этот праздник именно 25 декабря. Кстати, предыдущий выпуск "Территории Рождества" был в эфире на сочельник 24 декабря. Наша страна пока перестраивается. И здесь вопрос не религиозного характера, не традиций, а привычки, потому что раньше официальные выходные были в другие дни. И мы до Нового года работали – аж падали, потом праздновали и имели немного рождественских каникул. Сейчас иначе – и мы еще не научились планировать по-новому время. Но привыкнем, переключимся.

Более того, я не сторонник того, чтобы сейчас задевать тех, кто будет праздновать 6 января. Не надо забывать, что человек по своей природе консервативен, ему трудно перестроиться быстро. Но постепенно будем переходить. И переживать за это совершенно не нужно, тем более у нас есть пример 23 февраля. Многим дискомфортно было отказаться от чужого праздника. А потом, когда появился официальный – День защитников и защитниц, все – 23 февраля исчезло из нашей повседневной жизни. Никто не упоминает о нем. Потому год-два выдержки – и все станет на места и с Рождеством. Мы в этом году, как и с 2014 года, в семье отмечали скромно. Открыли баночки с домашними закрутками: грибами, томатами, огурцами, никаких излишеств и деликатесов. Ибо Рождество – это не только застолье, это прежде всего добрые дела.

– Но, если вы не против, немного спросим и о застолье. На снимках в соцсетях на многих столах заметила рождественские калачи, раньше – не столь активно, кажется, они присутствовали.

– Не во всех регионах пекли калачи, например, моя волынская бабушка всегда на Рождество выставляла на стол пироги. На Львовщине и Закарпатье – угощают гостей пышками с начинками. В других регионах – пекут калачи. Но самое важное блюдо на этот праздник все-таки кутья. Хотя в некоторых районах Закарпатья традиционную кутью не делали. Основа их кутьи – тоже каша, но по другому рецепту – не пшеничная. Когда-то в Луганской области мне рассказывали, что в одном селе на Рождество готовят тыквенную кашу. На сочельник украинцы всегда накрывали стол с 12 постными блюдами, а на Рождество угощались мясными блюдами.

– А я видела в Facebook фото кутьи из Одесского региона – рис с вишнями.

– Рис тоже варили. Однако традиционная кутья – из пшеницы. Но ведь украинцы часто любят, чтобы было по-модному. Рис беленький, да еще с красненькими вишнями – красота. Я всегда в традициях ищу прагматику. Чем крута традиционная кутья? В ней есть и мед, и орехи, и изюм, и сухофрукты, пшеница – это очень питательная пища, которая хорошо насыщала и давала множество витаминов и микроэлементов. Это важно, потому что в древности не было аптек и баночек с витаминами. А работали люди тяжело и много.

На праздники – это время, когда утончаются границы между мирами. Наши предки считали, что сейчас небеса открываются и Бог слышит каждое желание и каждое слово. Мудрые люди советовали в эти две недели праздников сконцентрироваться на всем хорошем. Продуцировали правильные мечты, желания, строили планы на год. Недаром в новогодние праздники наши предки пели колядки и щедровки, в которых описывалась жизнь, которую в реальности никто не видел, – золотые дворы, роскошь, богатство. Этого всего люди не имели, но желали такого друг другу, таким образом создавая правильную визуализацию лучшей, богатой жизни. Желали здоровья и достатка.

И козы должны были котиться, и коровы телиться, и пчелы роиться, и рожать рожь-пшеница – всего должно быть много. На Рождество, к слову, угощали чем-то очень вкусным и домашних животных, потому что они тоже заслуживают долю праздника. Их тоже побуждали множиться и быть максимально полезными хозяевам.

– Колядки исполняют на Рождество, а щедровки – на Новый год, верно?

– Да-да. Сошла первая звезда, поужинали с родными – и пошли по хатам колядовать. И на следующий день обязательно наведывались к своим крестным, носили кутью. В некоторых регионах колядовали только на Рождество. На сочельник оставались дома. Считалось, что колядники – это предсказатели доброй судьбы и счастья. Их хорошо принимали, одаривали вкусностями, давали деньги, по традиции надо, чтобы обязательно хоть один колядник зашел в дом, чтобы год был богатым и счастливым.

Раньше колядовали только ребята. Впоследствии к этому начали приобщаться девушки, но все равно существует традиция, что первым в дом должен зайти парень. А вот щедровать ходят с песнями преимущественно девушки. Щедровки поют с пожеланиями урожая, здоровья и изобилия на будущий год. Кто символизирует плодородие? Конечно, женщины. А вы послушайте наши щедровки – это нежность и красота невероятная. Для меня щедровки – это гимн жизни, оды радости.

Ребята с самого утра на Василия посевали – когда-то 14 января, теперь – 1 января. Желали счастья, благополучия, здоровья и умножения рода. На Маланку (празднуют 31 декабря, раньше – 13 января) переодевались, ходили с вертепами.

Украина – большая страна, поэтому в каждом регионе есть какие-то небольшие отличия, но во всех уголках все равно любят рождественско-новогодние праздники. Конечно, сейчас они проходят не с таким размахом, не столь ярко. Уже с 2014 года мы не празднуем, а отмечаем эти праздники. Не даем исчезнуть традициям, бережем их, ценим. Сейчас у нас очень много боли, много незаживающих ран, идет изнурительная война. И праздники помогают подпитываться энергетически, набираться тихой радости и делиться добром с другими людьми. И в частности – с защитниками.

Любая помощь Силам обороны Украины и труд сейчас важны – печь хлеб, охранять порядок на улицах в мирных городах, убирать. Выполнять работы – но не те, без которых можно обойтись, например, как дорожные круги в Киеве наделали в таких закоулках, где три машины в день проезжают. Без этого не просто можно, но нужно обойтись. Но если у нас проваливается в каких-то местах асфальт, потому что под ним старые трубы поржавели, то на это надо тратить деньги, ремонтировать на совесть. Чтобы не случилось так, что за время войны тыл превратится в руины, потому что мы ничего не делали и ждали победы. Надо жить, работать, но, кроме своей обычной работы, делать что-то для армии.

Кто-то может месить энергетические батончики, кто-то резать ткань, чтобы плести маскировочные сетки, вязать носки и коврики для блиндажей, кто-то готовить окопные свечи или разжигатели. Есть множество простых, но крутых возможностей поддержать защитников, и это могут делать даже люди, у которых нет больших возможностей. К примеру, я знаю громаду, которая собрала более 350 "коробок тепла". Положили туда все, что считают нужным передать защитникам, – теплые носки и варежки, грелки, термобелье, газовые баллончики, окопные свечи, вкусности. И отправили на фронт благодаря военным волонтерам. Это хорошая новая рождественская традиция.

– Вы очень хорошо разбираетесь в вышиванках. На новогодние праздники одевают особую одежду?

– Когда семья собирается в вышиванках за столом, это создает праздничную атмосферу. Люди ведут себя иначе, чем в домашних футболках или свитерах. Ибо вышитая рубашка – это не только красота, это ценность и гордость. В каждом регионе одевались по-разному, но празднично.

В этом году в мистерии "Территория Рождества" мы использовали много аутентичной одежды, как старинной, так и современной, созданной по древним технологиям. Мы очень благодарны нашим друзьям и партнерам, которые передали из Карпат гуни (гуцульская верхняя одежда из набрасываемого на плечи длинноворсного самодельного сукна), созданные вручную. В нашей программе можно увидеть и гуцульские сердаки (старинная верхняя платьевая одежда). Коллекционеры нашли два одинаковых полесских наряда, в которых мы поем с моей сестрой. Многие старинные украшения и традиционные элементы одежды и быта.

Что касается вышиванок, то самые ценные – вышитые своими руками. Сейчас, когда кто-то упрекает, что вышитая одежда очень дорогая, советую: сейчас есть множество возможностей сделать себе рубашку или платье собственноручно. Есть курсы вышивания. Также продают заготовки, где все уже нарисовано, подобраны нити, следите за схемой – и все. Можно долгими зимними вечерами вышивать наряды себе и любимому. Мужские вещи – это вообще просто, потому что там немного деталей.

К сожалению, сейчас многие наряды попадают в Украину из Китая и Турции. У них нет украинского духа, это просто смесь традиционных орнаментов и дизайнерских идей. Конечно, это могут быть очень хорошие вещи. Но они не украинские. Поэтому важно хранить свои традиционные рубашки, чтобы не потерять их в потоке ширпотреба.

Мне приятно, что в этом году украинцы больше интересовались и поясной одеждой – плахтами, запасками. Сейчас многие женщины начали шить традиционные юбки, а не только рубашки. Еще на праздники всегда одевали украшения. Девушки должны были быть такими красивыми, чтоб глаз не оторвать было! Однако украшения – это не только красота, но и демонстрация статуса. Бусы – это всегда было очень дорого. И если у девушки они есть – значит, она богатая невеста. Настоящие кораллы могли стоить как корова.

– Что говорить людям, которые утверждают, что сейчас изменения, к примеру Рождество по новому календарю, не ко времени?

– Люди, которые так говорят, мыслят точечно, а нужно – стратегически. Когда мы становимся украинцами? Когда становимся носителями культуры, традиций, языка. Именно это делает нас отличными от других. Наш культурный код – богатейший. Я убеждена, что если бы мы более 30 лет назад стали массово развивать украинскую культуру, то жили бы в другой стране. Если бы вместе с провозглашением Независимости Украины отказались от искаженного идеологией советского понимания мира, может, и войны не было бы. Ибо не было бы оснований у подонков считать, что мы с варварами – один народ.

Так получилось, что у нас сейчас целое поколение воспитано на неукраинских ценностях. Все, что несла русская попса, – большинство наших артистов тупо обезьянничали. А сейчас сняли кокошники, косоворотки – и их продолжают показывать по всем телеканалам. Переобулись – и уже искренние украинцы. Они несут ценности? Сомневаюсь. Еще надеются, что люди не видят и не помнят, какие они на самом деле. Это общество только раздражает.

– Анжелика, вы автор легендарной музыкальной программы "Территория А". Правду рассказывают, что когда вы приезжали с концертами в украинские города, то россияне должны были отменять выступления, потому что все зрители шли к вам?

– Это была стандартная ситуация в конце 90-х, украинское у нас было значительно популярнее российского. У россиян билеты не продавались, а мы были вынуждены делать по два концерта в день – так много людей приходило. Вспоминаю, после одного из выступлений и раздачи автографов наш автобус окружили поклонники, которые не успели пообщаться с артистами – стучали-стучали, а мы все пытались уехать. Они подняли автобус и переставили на другое место. Тогда мы вынуждены были открыть дверь – и снова раздавать открытки с автографами.

Я не могу говорить о "Территории А" в прошлом, потому что мы продолжаем работать, просто не в телеэфире и сместили акценты. Если бы сейчас занялись исключительно поп-музыкой, то вынуждены были бы показывать всех тех, кто переобулся, а мне это было бы неприятно. Как и прежде, мы активно общаемся, проводим много художественных мероприятий, создаем большие проекты.

– Изменилось ли у вас отношение к коллеге Виталию Козловскому, после того как он ушел в ВСУ? Раньше вы много его критиковали.

– Я никогда не слышала от него извинений – ни за выступления на Красной площади в Москве на 9 Мая, ни за цветы, которые он повез предательнице Неле Штепе, принимавшей захватчиков с распростертыми объятиями. Еще выложил в соцсети фото с ней с подписью: "Своих не бросаем". Это был плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, вставших на защиту страны с 2014 года.

Почему я должна ему это простить? В то время мой родной дядя и еще тысячи украинцев погибали под Луганском. Как это забыть? Я не знаю, воюет ли он сейчас. Выставлять селфи в военной форме и воевать – это разные вещи. Но если он переосмыслил поступки и реально готов брать на себя ответственность за судьбу страны, то, конечно, это многое меняет. Каждому человеку нужно давать шанс измениться. И сейчас не время между собой ссориться, сейчас нужно использовать любую возможность для объединения, держаться друг за друга и беречь и популяризировать наши традиции и красоту культуры.

– Как вы думаете, как сложится дальнейшая судьба двух народных артисток Украины – Ани Лорак и Таисии Повалий, которые, несмотря на войну в Украине, продолжают жить и работать в России?

– Они сами выбрали такую участь. Думаю, что у них уже нет шансов вернуться в Украину и сказать "мы действительно хорошие, даже подпольно помогали Украине". Этим Мата Хари никто не поверит. Такие измены украинцы не простят. Хотя, знаете, многим забыли их поступки, но не всем. Более того, к некоторым артистам, которые не изменяли Украине, выехали из РФ с войной, до сих пор требовательно относятся. Говорят, что не верят им.

– Анжелика, что вас лично поражает, когда погружаетесь в невероятный мир украинских традиций?

– Меня поражает, что украинцы почти ничего не знают о своем прошлом. Мы много ездим с благотворительными концертами. Предлагаю зрителям со сцены: "Давайте петь вместе". К примеру, "Нову радість" – она, мне кажется, такая уж известная. А люди не знают слов – мне досадно до слез. Поют Jingle Bells, все что угодно – кроме собственного. К слову, в Донецкой и Луганской областях "Червону руту", которую мы исполняем на каждом концерте, знают от начала до конца, а в Киеве (вот недавно был концерт) – пели только припев. Вот "Щедрик" наконец-то стал популярным – о нем заговорила вся Украина.

В этом году журналистка Нелли Ковальская нашла колядку, которой якобы 400 лет. Ее поют только в одном селе на Франковщине. В этом году ее исполнила Тина Кароль. Надеюсь, потихоньку-помаленьку она будет обрастать какими-то новыми нюансами. И у нас будет еще одна хорошая обрядовая песня, которую до этого не знали. Вообще-то, я уверена, что нас ждет еще много открытий. Украинцы знакомятся сами с собой. Наши сокровища нужно вносить в список нематериального наследия Украины и ЮНЕСКО. Нам нужно беречь свое, а мы к этому беспечно относимся.

Почему я вообще занимаюсь популяризацией традиций? Могла бы спокойно строить свою карьеру, но стараюсь популяризировать и умножать все украинское. Ибо это основа всего. Очень многие десятилетия и даже столетия украинская культура была в позиции обороны. Мы были вынуждены защищаться от внешних врагов и внутренних коллаборантов. Даже своих граждан убеждать, что нужно ценить свое, например, петь "Многії літа", а не Happy Birthday to You. А если мы не будем защищать свое, то за что мы боремся? Если мы готовы быть и дальше частью российской империи (не дай Бог!), то уже нужно сложить ручки и ничего не делать… Нам нужно переходить в другую позицию – активную.

Мир должен о нас знать не только как о стране героев и титанов, вставших на защиту своей земли, – безусловно, честь и хвала за это нашим военным. Но мы должны еще и знакомить мир с нашими богатейшими тысячелетними традициями. Мы должны научиться поражать культурой и зарабатывать культурой. Не только уважение и любовь, но и деньги, чтобы помочь стране выстоять в этой кровавой войне.

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