Известная блогерша возмутила жалобой, что военные не помогли ей занести три корзины роз домой, и заговорила об их "воспитании"
Известная украинская блогерша Татьяна Самбурская, за которой следят более 1,3 млн подписчиков, возмутила жалобой на военных, которые не помогли ей занести домой три корзины роз. Инфлюэнсерша заявила, что причина в "воспитании" этих мужчин, но, получив обратную негативную реакцию от аудитории, обвинила страну в том, что у нее "нет возможности высказывать свое мнение".
Возмутительные комментарии по поводу разговора с военными в центре Киева Самбурская поспешно удалила, пообещав, что больше ничего не будет комментировать и попросив подписчиков "потом не жаловаться". OBOZ.UA успел сделать скриншоты, которых уже нет в публичном доступе.
"Мне доставили три корзины с цветами – 151 роза. Корзины очень тяжелые, поэтому я попросила мужчин помочь. Пятеро из пяти военных отказали. Один из них сказал: "У меня нет желания". Второй: "Мне надо беречь свои силы". Другие проигнорировали. Нет комментариев", – пожаловалась инфлюэнсерша.
Уже через 30 минут Самбурская вышла на связь с объяснением, что рассказала о ситуации, потому что слова мужчин в военной форме ее огорчили. Звезда соцсетей из Ивано-Франковска вспомнила, как "не отказала" военному в деньгах на еду.
Кроме этого, инфлюэнсерша обвинила собеседников в насмешках и иронии, что ее "зацепило".
"Вы можете придумать миллион причин, почему они этого не сделали, но, мне кажется, она одна – воспитание. Эти мужчины работают здесь, в центре Киева", – заявила Самбурская.
Еще через несколько минут, когда в сети начала подниматься волна возмущения, блогерша удалила упоминания о военных, но не признала, что ее слова стали триггером для некоторых подписчиков, а обвинила страну в том, что "не может выражать свое мнение".
"Выводы сделаны. Чтобы вы потом не жаловались, что я ничего не комментирую", – резюмировала Самбурская.
Ранее OBOZ.UA писал, что скандал вокруг звезды "Квартала 95" Елены Кравец и бренда белья получил неожиданное развитие. Ситуацию прокомментировали военные, чьи имена и слова использовали для рекламы без разрешения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!