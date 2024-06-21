Израильский музыкант Авишай Коэн, еще недавно ездивший в 'родной Львов', засветился на фестивале в Москве и 'послал' фаната из-за напоминания о войне

Израильский контрабасист-виртуоз Авишай Коэн, неоднократно гастролировавший украинскими городами, провел концерт в Москве. Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля, который состоялся в начале июня этого года.

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И хотя официально свой приезд в РФ Коэн афишировать не стал, пользователи все же нашли доказательства его деятельности в России. В частности, украинка в соцсети Х опубликовала снимок анонса фестиваля, где среди участников можно увидеть имя басиста.

Неравнодушный поклонник под ником trayanmuse решил узнать позицию артиста о его поддержке окупантов, ведь звезд приглашал сам диктатор Путин, выступивший спонсором события. Пользователь написал израильтянину сообщение: "Вы действительно собираетесь в Москву? Пока вы на сцене, существует огромная вероятность, что ракеты полетят в сторону гражданских в Киеве и других городах Украины. Я уважал вас, ходил на ваши концерты во Львове и Лиссабоне. Но больше никогда не пойду". На обращение подписчика Коэн отреагировал крайне агрессивно, послав украинца и его мать.

Еще в 2021 году музыкант называл Львов "главной остановкой в своем гастрольном графике". В интервью для NV Авишай отметил, что был бы рад вернуться в украинский город и к его замечательной публике.

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