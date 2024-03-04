Израиль согласился изменить тексты песен Евровидения-2024, где нашли намек на атаку ХАМАС

Израиль согласился пересмотреть текст своей потенциальной песни для участия в Евровидении-2024 после того, как организаторы международного конкурса выразили замечания по поводу вероятного "политического контекста" трека. В лирической композиции October Rain ("Октябрьский дождь"), с которой страну должна представлять Эдан Голан, нашли намеки на атаку ХАМАС, начавшуюся 7 октября.

Европейский вещатель объявил, что имеет право дисквалифицировать страну из-за нарушений правил, касающихся политизации конкурсных песен и номеров. Впрочем, Израильская национальная телерадиокомпания Kan сначала отказывалась что-либо менять, однако пересмотрела свое решение после обращения к ним президента Израиля Исаака Герцога, пишет Reuters.

В тексте песни October Rain, что попал в СМИ, встречаются, в частности, следующие строки: "Не остался воздух, чтобы дышать" и "Они все были хорошими детьми, каждый из них". По мнению Европейского языкового союза, эти строки, как и название композиции, содержат очевидные намеки на события в октябре 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили серию убийств и похищений на музыкальном фестивале и в других местах Израиля, что в конце концов повлекло за собой войну в Газе.

Европейский языковой союз, организующий Евровидение, и ранее заявлял, что тщательно изучает тексты песен и следит за выполнением всех требований. Впоследствии организаторы выступили против участия October Rain в конкурсе из-за ее политизированного текста.

Kan заявил, что попросил авторов October Rain, а также песни Dance Forever, которая являлась альтернативным вариантом Эдан Голан, пересмотреть свои тексты, "сохраняя при этом творческую свободу". После этого телерадиокомпания официально выберет конкурсную песню, которую пришлет комитету Евровидения.

Как мы уже отметили, Израильский вещатель согласился внести изменения только после просьбы президента Исаака Герцога.

"Президент подчеркнул, что именно в это время, когда ненавидящие нас стремятся оттеснить и бойкотировать государство Израиль с каждой сцены, Израиль должен звучать с гордостью, с высоко поднятой головой и поднимать свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году", – передали представители Kan.

Напомним, Эдан Голан имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в Москве. У нее есть проукраинский дедушка, но сама в детстве выступала в оккупированном Крыму. Больше деталей из ее биографии узнайте в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, хорватский певец Baby Lasagna, являющийся сейчас главным конкурентом украинок alyona alyona и Jerry Heil в рейтинге букмекеров Евровидения-2024, вообще не должен был участвовать в Нацотборе своей страны. Что известно об одном из главных фаворитов еврофанов и его конкурсной песне – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!