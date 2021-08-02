Избранница Андрея Богдана на курорте показала ягодицы в купальнике. Фото

Возлюбленная экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко – засветила ягодицы. Девушка позировала возле бассейна в бикини, наверх которого надела "прозрачное" платье.

Соответствующие кадры блогер опубликовала на странице в Instagram. Образ Карины Тищенко вызвал огромное количество эмоций и комментариев у ее поклонников.

Для пляжного лука девушка выбрала раздельный леопардовый купальник, а наверх Карина надела платье коричневого цвета с большими дырками. Благодаря прозрачности платья видна ее стройная фигура: ягодицы, талия и длинные ноги.

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Исходя из снимков в профиле Карины, девушка любит позировать в одном белье. Возлюбленная Богдана очень тщательно следит за своей фигурой, чтобы всегда оставаться в отличной форме.

Поклонники девушки сразу же засыпали ее комплиментами:

"Мамасита", "Огонь", "Супер", "Ты выглядишь прекрасно", "Очень мило", – пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, о том, что Карина Тищенко снялась в фотосессии. На фото она позировала в прозрачном кружевном белье с элементами аксессуаров.