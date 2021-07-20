Избранница Андрея Богдана засветилась в прозрачном белье. Фото

Девушка экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко – снялась в фотосессии, где позировала в прозрачном кружевном белье. Кроме того, на руке у девушки сверкали украшения.

Соответствующее фото блогер опубликовала на странице в Instagram. Образ Карины Тищенко вызвал огромное количество эмоций и комментариев у ее поклонников.

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"Огонь", "Вау, красота", "Очень сексуально", "Вы неповторимо волшебна", "Прекрасная принцесса", – пишут люди.

Судя по снимкам в соцсетях, Карина любит позировать в одном белье. Возлюбленная Богдана очень тщательно следит за своей фигурой, чтобы всегда оставаться в отличной форме.

Андрей Богдан – украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Администрации президента, позднее – Офиса президента Украины (с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранница Богдана опубликовала фото с отдыха во Львове. Она позировала сидя на диване в белом летнем платье со цветочным принтом на тонких бретельках, что подчеркнуло ее длинные ноги.